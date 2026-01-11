Giappone accelera la VLC: dati via LED resistono al sole

Il concetto di usare la luce per scambiare dati ha sempre avuto un fascino quasi poetico, ma si scontrava con un paradosso fastidioso. Se provi a usare il Wi-Fi in una stanza piena di specchi o sotto il sole, non succede nulla di grave. Se però provi a usare la luce visibile, ovvero la tecnologia VLC, ti scontri con il fatto che il Sole è, tecnicamente parlando, un “rumore” assordante. È come cercare di ascoltare un sussurro durante un concerto rock in prima fila. Per anni, questo limite ha relegato la trasmissione dati via LED a stanze chiuse e uffici con le tapparelle abbassate, rendendola una curiosità tecnologica più che una rivoluzione pratica.

VLC urbana: semafori e lampioni diventano fari di informazioni

Il team giapponese ha deciso di smettere di combattere contro il Sole e ha iniziato a lavorare su come “pulire” l’ascolto. Il punto di forza della loro ricerca non sta solo nella potenza bruta, ma nell’intelligenza del segnale. Hanno adottato un sistema di codifica chiamato 8B13B che, detto in parole povere, serve a mantenere la lampada LED in uno stato di equilibrio costante. Senza questo accorgimento, la luce tenderebbe a sfarfallare o a variare troppo di intensità, rendendo il segnale illeggibile non appena una nuvola passa davanti al ricevitore o un lampione si accende nelle vicinanze. È un po’ come se avessero inventato un linguaggio universale che rimane comprensibile anche se c’è un forte vento che distorce le parole.

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Un aspetto che trovo davvero stimolante è la scelta dell’hardware. Spesso queste innovazioni si portano dietro prototipi da milioni di euro, impossibili da produrre in serie. Qui invece abbiamo a che fare con un Raspberry Pi e un FPGA, componenti che chiunque mastichi un po’ di elettronica conosce bene. Questo dettaglio trasforma la VLC da sogno accademico a soluzione concreta per le nostre città. La capacità di resistere a 90.000 lux (che è essenzialmente l’intensità di una giornata estiva caldissima e luminosissima) è il vero spartiacque. Raggiungere i 3,5 Mbps in queste condizioni significa che la tecnologia è pronta per uscire all’aperto.

Se guardiamo al futuro prossimo, l’applicazione più naturale è quella urbana. I semafori o i lampioni smettono di essere semplici oggetti passivi e diventano dei fari di informazioni. Un’auto a guida autonoma potrebbe ricevere dati istantanei sulla viabilità direttamente dalla luce che illumina l’incrocio, senza dover saturare ulteriormente le frequenze radio, già al limite tra 5G, Bluetooth e radar vari. È una gestione dello spazio più pulita, dove la luce che già paghiamo per illuminare le strade fa il doppio lavoro, trasportando bit insieme ai fotoni.