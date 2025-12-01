Germania, debutta il drone che intercetta altri droni in autonomia

Negli ultimi anni, parlare di droni non significa più solo riprese spettacolari o consegne a domicilio. Significa anche affrontare rischi reali: un velivolo fuori controllo può diventare un problema serio per aeroporti, infrastrutture o grandi eventi. In Germania, all’Università Julius Maximilian di Würzburg, un gruppo di ricercatori ha deciso di dare una risposta concreta a questa nuova sfida. Il loro progetto? Un drone autonomo capace di intercettare altri droni non autorizzati, catturandoli in volo senza creare detriti o danni collaterali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

IDAS, il drone che neutralizza minacce con una rete di precisione

Il percorso non è stato immediato. Tutto parte dal programma MIDRAS, nato diversi anni fa, pensato per sperimentare soluzioni di difesa aerea civile. Le prime dimostrazioni pubbliche, già nel 2020, hanno convinto le autorità che il sistema funzionava davvero. Da lì è nato l’IDAS, l’Innovative Drone Defence System, che rappresenta oggi la versione più avanzata dell’intercettore.

Ciò che colpisce subito è la semplicità operativa. Invece di usare una flotta di droni coordinati, il team ha scelto un singolo velivolo più grande, facile da attivare e più affidabile. Basta un comando di avvio da parte del personale addetto, e da quel momento è il drone a gestire tutto: dal decollo alla fase di intercettazione, senza bisogno di interventi manuali.

Il vero cuore tecnologico del sistema sta nella combinazione tra sensori LiDAR e algoritmi di visione computerizzata. L’intelligenza artificiale del drone è capace di distinguere tra un UAV reale e un oggetto innocuo, come un uccello, evitando falsi allarmi e azioni inutili. Una volta confermata la minaccia, il drone si posiziona con precisione alle spalle dell’intruso, pronto per la fase decisiva: la cattura.

Ed è qui che entra in gioco l’elemento più affascinante: una rete estensibile che si apre in volo, avvolgendo il drone ostile senza danneggiarlo. Non si tratta solo di sicurezza, ma anche di utilità pratica: le forze dell’ordine possono analizzare il velivolo intercettato, capire chi lo controlla e se contiene componenti sospetti. Dopo la cattura, il drone trasporta l’UAV verso un’area sicura, completando l’operazione in totale autonomia.

L’aspetto più sorprendente è forse proprio l’indipendenza del sistema. Dalla navigazione alla cattura fino al recupero, il drone agisce senza intervento umano, permettendo tempi di reazione rapidissimi. In scenari complessi, come aeroporti o eventi sportivi con migliaia di persone, questa autonomia può fare davvero la differenza.

E se pensate che qui finisca tutto, vi sbagliate. Il team di Würzburg ha già anticipato ulteriori sviluppi, lasciando intendere che il futuro dei droni intercettori sarà ancora più sofisticato e sorprendente.