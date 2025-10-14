Amazon sospende i droni in Arizona dopo incidente

Amazon ha sospeso temporaneamente il servizio di consegna con droni nell’area metropolitana di Phoenix, in Arizona, dopo un incidente avvenuto mercoledì mattina. Due velivoli MK30 si sono schiantati contro una gru da cantiere a Tolleson, cittadina situata a circa tre chilometri da un centro di distribuzione Amazon. L’impatto ha causato la caduta dei droni a distanza di 30-60 metri l’uno dall’altro. Non ci sono stati feriti gravi, ma un uomo ha richiesto assistenza medica per inalazione di fumo proveniente dai rottami.

Secondo le autorità locali, i due droni stavano viaggiando uno dietro l’altro quando hanno colpito un cavo sospeso della gru. Dopo l’impatto, entrambi i droni sono precipitati a terra finendo in due parcheggi vicini. Diversi testimoni hanno assistito all’incidente, tra cui Gabriel Dahlberg, un meccanico che ha raccontato di aver visto uno dei droni colpire il cavo e cadere immediatamente.

I vigili del fuoco e la polizia locale sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’area. La Federal Aviation Administration (FAA) ha avviato un’indagine insieme ad Amazon per chiarire le dinamiche dell’incidente e capire se si sia trattato di un problema tecnico, di un errore software o di un limite del sistema di rilevamento ostacoli dei droni.

Amazon ha confermato la collaborazione con le autorità e ha sottolineato il proprio impegno nella sicurezza del servizio Prime Air. Un portavoce, Terrence Clark, ha dichiarato: “Siamo a conoscenza dell’incidente e stiamo lavorando con le autorità competenti per chiarire le cause e prevenire simili eventi in futuro”. L’obiettivo di Amazon è offrire consegne rapide in giornata grazie ai droni MK30, in grado di trasportare pacchi fino a 2,3 chilogrammi. Non è la prima volta che il progetto incontra difficoltà: a gennaio, infatti, Amazon aveva sospeso temporaneamente i voli in attesa di aggiornamenti software e validazioni FAA dopo un incidente analogo in Oregon.

Futuro incerto per le consegne aeree di Amazon

Al momento non è chiaro quando le consegne con droni riprenderanno in Arizona. Gli abitanti di Tolleson dovranno continuare a ricevere i pacchi tramite i metodi tradizionali, mentre l'indagine della FAA stabilirà eventuali responsabilità e interventi correttivi. L'incidente solleva nuovi dubbi sulla sicurezza dei droni per le consegne urbane e mette in evidenza le sfide ancora aperte nella gestione del traffico aereo a bassa quota per dispositivi autonomi.