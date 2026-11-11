Genesis apre a Roma: nuovo showroom e gamma elettrica nella Capitale

Genesis prosegue il proprio sviluppo in Italia e inaugura un nuovo showroom a Roma, presso la sede di Roma Tiburtina del Gruppo Apollonj Ghetti. La nuova apertura rappresenta una tappa nel percorso di presenza del marchio coreano nel Paese, dopo la prima vetrina nazionale avviata a Padova presso Ferri Auto.

Il nuovo spazio si trova in Via Tiburtina 1123 e permette al pubblico romano di scoprire la gamma Genesis disponibile sul mercato italiano, interamente elettrica, insieme all’approccio del Brand all’accoglienza e alla relazione con il cliente.

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Un nuovo showroom Genesis nella Capitale

A rappresentare Genesis a Roma è il Gruppo Apollonj Ghetti, realtà familiare attiva nel settore automobilistico da oltre quarant’anni e presente con diverse sedi tra Roma e il Lazio. Nel corso degli anni il Gruppo ha accompagnato la crescita dei marchi coreani sul territorio, costruendo rapporti con i clienti e una presenza consolidata nel settore.

Secondo Genesis, la scelta del partner romano segue il criterio adottato per la costruzione della rete italiana, affidandosi a realtà radicate nei rispettivi territori. Lo showroom romano assume così un ruolo che va oltre la semplice esposizione delle vetture, accompagnando il rapporto con il cliente anche attraverso servizi dedicati.

L’apertura rappresenta inoltre la seconda tappa del percorso italiano annunciato da Genesis al momento del proprio debutto nel Paese. Accanto allo sviluppo della rete commerciale, il Brand prevede anche la crescita di una rete post-vendita dedicata, con l’obiettivo di coprire entro la fine del 2028 buona parte del territorio italiano.

L’ospitalità Son-nim arriva anche a Roma

Il nuovo showroom Genesis si sviluppa su una superficie di 300 metri quadrati e ospita la gamma 100% elettrica disponibile in Italia. I visitatori hanno inoltre la possibilità di prenotare un test drive dei modelli presenti. Lo spazio è stato progettato seguendo la filosofia dell’ospitalità Son-nim, radicata nella tradizione coreana dell’accoglienza. In questa visione, chi entra nello showroom viene accolto come un ospite e la relazione assume un ruolo centrale insieme alla scoperta del prodotto.

All’interno dello showroom trova spazio anche il Genesis Brand Cube, un ambiente dedicato all’identità del marchio e alla presentazione della gamma. Un team di consulenti accompagna gli ospiti nella scelta e nella configurazione delle vetture, dalla tinta della carrozzeria fino alle finiture dell’abitacolo.

Tre modelli elettrici nella gamma Genesis italiana

La presenza di Genesis sul mercato italiano si basa attualmente su una gamma composta da tre modelli completamente elettrici. Nello showroom di Roma è possibile scoprire la GV60, la Electrified GV70 e la Electrified G80. La proposta commerciale del marchio comprende inoltre soluzioni di finanziamento e noleggio, con offerte che partono da 399 euro al mese per Genesis GV60.

Il programma Genesis 5-Year Care Plan

L’esperienza proposta da Genesis prosegue anche dopo l’acquisto attraverso il 5-Year Care Plan, incluso di serie su tutta la gamma disponibile. Il programma comprende cinque anni di garanzia a chilometraggio illimitato, insieme alla manutenzione programmata gratuita effettuata da tecnici Genesis utilizzando ricambi originali.

Sono inclusi anche cinque anni di assistenza stradale 24 ore su 24 in tutta Europa, oltre agli aggiornamenti gratuiti del sistema di navigazione e infotainment, compresi gli aggiornamenti software over-the-air. A completare i servizi ci sono i Genesis Connected Services, che permettono di accedere a funzioni digitali dedicate e alla gestione remota del veicolo attraverso l’app del marchio.

Fonte: TecnoAndroid