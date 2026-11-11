Lenovo ThinkPlus FU100: file in chiaro nonostante l’impronta

Una chiavetta USB con impronta digitale promette di tenere al riparo documenti, fotografie e informazioni riservate da chiunque non sia autorizzato. Quando poi il produttore dichiara anche il supporto alla crittografia AES 256 viene spontaneo pensare che i file restino illeggibili pure in caso di furto o smarrimento. Il riconoscimento biometrico però non garantisce di per sé la riservatezza dei dati. Molto dipende da come il dispositivo è progettato, perché un sensore può limitarsi a controllare l’accesso all’interfaccia USB senza cifrare nulla di quello che si trova in memoria. E impedire l’accesso a un oggetto non equivale affatto a rendere illeggibile ciò che contiene.

Il caso Lenovo ThinkPlus FU100 e i file conservati in chiaro

Il ricercatore Xusheng Li di Vector 35 ha analizzato la Lenovo ThinkPlus FU100, venduta con lettore di impronte e crittografia hardware AES 256. Smontandola ha trovato al suo interno una normalissima scheda SD con i file salvati senza alcuna cifratura. Il lettore biometrico aveva un compito ben più limitato di quanto si potesse immaginare, visto che si occupava soltanto di autorizzare il collegamento USB verso il computer. Bastava estrarre fisicamente la scheda e inserirla in un lettore qualsiasi per consultare i dati senza password e senza l’impronta autorizzata. Li ha presentato i risultati alla conferenza RE//verse di marzo 2026.

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Il nodo sta tutto nella differenza tra autenticazione e cifratura. La prima verifica che l’utente possieda una caratteristica autorizzata, come un’impronta, oppure conosca una password. La seconda trasforma i dati con un algoritmo e una chiave rendendoli inutilizzabili senza le informazioni per decifrarli. In un dispositivo biometrico ben fatto l’esito del riconoscimento sblocca una chiave custodita in un componente protetto e il controller cifra i dati prima di scriverli nella memoria flash. A quel punto rimuovere il chip non serve a molto, perché chi lo sottrae si ritrova in mano solo contenuto cifrato.

Perché la sigla AES 256 non basta

AES 256 è un algoritmo robusto ma la sua presenza in una scheda commerciale non dice granché sulla sicurezza della chiavetta USB. Bisognerebbe sapere come vengono generate e conservate le chiavi, come l’autenticazione si lega alla decifratura e se sia possibile leggere direttamente i chip aggirando il controller. Per mostrare quanto il problema sia diffuso Li ha esaminato altri quattro prodotti dedicati alla protezione dei file su USB. NetacFileLock usava una chiave fissa di 32 byte incorporata nell’eseguibile mentre la password dell’utente veniva verificata a parte senza entrare nella generazione della chiave. Il ricercatore ha rilevato anche l’impiego di MD5, password registrate nei log e una modalità rapida che cifrava solo una parte dei dati.

SecZure YutianDun cifrava davvero i documenti con AES ma conteneva due account interni chiamati Buffer e System con password predefinite, utili a recuperare l’identificatore da cui derivava la chiave. KakaSoft USB Copy Protection 5.6.0.299 nella modalità più elevata adottava Blowfish in modalità CBC con una chiave ricavata da un segreto interno ricostruibile tramite reverse engineering. Nexcopy Copy Secure, nella configurazione con Drive Wizard 1.0.81, lasciava recuperare la chiave Triple DES da un file di configurazione protetto con un valore fisso. Li ha individuato queste falle con Binary Ninja affiancato da strumenti di analisi assistita dall’intelligenza artificiale e in ogni caso il vero punto debole non era la matematica dell’algoritmo ma la sua implementazione.

Come capire se una chiavetta protegge davvero i file

Per un utente comune dimostrarlo non è semplice, però qualche controllo aiuta a separare le protezioni reali dal marketing. Conviene cercare la scheda tecnica del modello esatto e verificare se viene cifrato l’intero contenuto o se il sensore sblocca soltanto l’interfaccia, chiedendo eventualmente al supporto tecnico se i file restano cifrati anche estraendo il chip. Se viene dichiarata una certificazione FIPS 140 nella revisione 3 va cercata nel database ufficiale NIST dei moduli validati controllando versioni hardware, firmware, livello di sicurezza e stato della validazione, perché la scritta FIPS compliant non equivale a una certificazione. Utile anche osservare se dopo lo scollegamento o un riavvio del computer viene richiesta una nuova autenticazione e consultare gli avvisi del produttore e il database NVD alla ricerca di vulnerabilità note e aggiornamenti firmware.

Superare tutti questi controlli comunque non esclude che una chiavetta conservi dati in chiaro sui chip, dato che la resistenza a un attacco fisico richiede verifiche su architettura, controller e gestione delle chiavi. Per le informazioni sensibili sono quindi preferibili prodotti con documentazione completa, certificazioni verificabili e analisi indipendenti. Quando le protezioni hardware non sono verificabili si può ricorrere a BitLocker To Go oppure a VeraCrypt per cifrare i file prima di copiarli sul dispositivo, così la riservatezza non dipende solo dal lettore biometrico o dal controller. Resta indispensabile usare credenziali robuste e conservare al sicuro le chiavi di recupero.

Fonte: TecnoAndroid