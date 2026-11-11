LG lancia MRGB9M, il primo TV Mini RGB True Wireless

LG Electronics porta in Italia la nuova serie MRGB9M, presentata come la prima gamma di TV Mini RGB True Wireless. I nuovi modelli combinano la tecnologia Mini RGB con la doppia certificazione colore 100% e la connettività wireless attraverso Zero Connect Box.

La serie è disponibile nelle diagonali da 65, 75 e 86 pollici ed è proposta inizialmente attraverso LG Online Shop. Con questo lancio, LG inserisce la tecnologia True Wireless anche all’interno della propria gamma Mini RGB evo AI.

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Una gamma RGB articolata tra Micro RGB e Mini RGB

Con l’arrivo della serie MRGB9M, LG consolida la propria proposta RGB attraverso due linee differenti. Da una parte c’è la gamma premium Micro RGB evo AI, caratterizzata dalla tripla copertura cromatica del 100%, mentre dall’altra troviamo la famiglia Mini RGB evo AI.

Quest’ultima utilizza la tecnologia Tandem LED, progettata per offrire una doppia copertura cromatica del 100%. Con MRGB9M entra inoltre in gioco, per la prima volta su questa tipologia di TV, la libertà di installazione offerta dalla tecnologia True Wireless. Tutti i TV RGB LG sono inoltre certificati “High Purity RGB Spectrum Display” da TÜV Rheinland. La certificazione riguarda la purezza e la separazione delle componenti rosso, verde e blu, elementi che permettono di ottenere una maggiore ricchezza cromatica rispetto alle altre tecnologie LCD.

Doppia certificazione cromatica al 100%

La tecnologia Mini RGB rappresenta un’evoluzione del Mini LED e sfrutta la tecnologia Tandem LED sviluppata da LG. L’obiettivo è valorizzare sfumature e intensità dei colori per rendere l’esperienza visiva più ricca.

Uno degli elementi distintivi della serie MRGB9M è la doppia certificazione cromatica 100% rilasciata da Intertek. Il riconoscimento attesta la copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e del 100% di Adobe RGB. Il DCI-P3 viene utilizzato come riferimento per cinema, contenuti HDR e gaming, mentre Adobe RGB riveste un ruolo importante nella fotografia digitale e nella creazione di contenuti. La doppia certificazione riguarda quindi la capacità del televisore di riprodurre una gamma cromatica ampia e accurata in contesti differenti. A completare il comparto dedicato alle immagini c’è la tecnologia Precision Dimming, che gestisce le zone di retroilluminazione per offrire contrasti profondi, colori brillanti e dettagli sia nelle scene più luminose sia in quelle più scure.

True Wireless e Zero Connect Box

La principale novità della serie MRGB9M è rappresentata dalla tecnologia True Wireless. Tutte le connessioni vengono collocate all’interno di un dispositivo separato, lo Zero Connect Box, che comunica senza fili con lo schermo. Decoder, console e altri dispositivi vengono quindi collegati direttamente allo Zero Connect Box, lasciando il televisore libero dai cavi di collegamento. Questa soluzione permette un’installazione più ordinata e offre una maggiore libertà nella gestione degli spazi.

La trasmissione supporta immagini in 4K fino a 144 Hz, con Dolby Vision e Dolby Atmos e senza perdita di qualità visiva percettibile. La tecnologia ha inoltre ottenuto la certificazione “Visually Lossless” da TÜV Rheinland. Lo Zero Connect Box è stato ulteriormente ridotto nelle dimensioni ed è il 35% più compatto rispetto alla versione precedente. Può inoltre essere posizionato fino a 10 metri di distanza dallo schermo.

Il processore AI α11 4K Gen3 al centro del sistema

La serie MRGB9M utilizza il processore AI α11 4K Gen3 con Dual AI Engine, lo stesso presente negli OLED top di gamma LG delle serie W6, G6 e C6. Il processore gestisce diverse funzioni dedicate all’elaborazione di immagini e suono. Con AI Picture Pro, ad esempio, l’AI Super Upscaling porta i contenuti a bassa risoluzione in 4K ricostruendo dettagli e nitidezza.

Il sistema integra inoltre Dynamic Tone Mapping Ultra, progettato per regolare ogni scena e gestire neri profondi e colori accurati. La funzione AI HDR Remastering interviene invece sui contenuti SDR trasformandoli in HDR. Anche il comparto audio sfrutta l’intelligenza artificiale attraverso AI Sound Pro e l’up-mix virtuale 11.1.2. La dotazione comprende inoltre Dolby Vision, Dolby Atmos e Filmmaker Mode.

Le caratteristiche dedicate al gaming

LG ha progettato la serie MRGB9M anche per l’utilizzo videoludico. La tecnologia True Wireless supporta un refresh rate fino a 144 Hz ed è compatibile con VRR e AMD FreeSync Premium. Sono presenti quattro ingressi HDMI 4K a 120 Hz, insieme al supporto per Dolby Vision for Gaming, ALLM e Game Optimizer. La serie supporta inoltre i controller Bluetooth Ultra Low Latency. Secondo quanto comunicato da LG, l’input delay è inferiore a 3 ms, mentre il cloud gaming attraverso NVIDIA GeForce NOW può arrivare fino a 4K a 120 Hz in HDR.

webOS 26 e le funzioni basate sull’intelligenza artificiale

Credits: TecnoAndroid

I nuovi TV MRGB9M utilizzano la piattaforma webOS 26, che integra diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale e l’integrazione di Google Gemini per la ricerca di contenuti e informazioni. L’esperienza AI è gestita anche attraverso il telecomando AI Magic Remote, dotato di comandi vocali. Gli utenti possono interagire con il televisore utilizzando il linguaggio naturale oppure ottenere informazioni pertinenti sulla scena in corso attraverso AI Concierge.

Il sistema propone inoltre suggerimenti sui contenuti in base alle abitudini di utilizzo. Attraverso la schermata My Page è possibile visualizzare informazioni considerate rilevanti mediante widget personalizzabili. Sul fronte della sicurezza è presente la piattaforma LG Shield, integrata in webOS e composta da protezioni hardware e software, tra cui avvio sicuro, cifratura dei dati e controlli continui del sistema. Con il programma webOS Re, LG indica inoltre che il televisore riceverà aggiornamenti del sistema operativo webOS per cinque anni.

LG MRGB9M arriva in Italia

La nuova serie LG Mini RGB evo AI MRGB9M è disponibile in Italia nelle versioni da 65, 75 e 86 pollici. I nuovi modelli vengono proposti inizialmente in anteprima attraverso LG Online Shop e combinano tecnologia Mini RGB, doppia certificazione cromatica, processore AI α11 4K Gen3 e connettività True Wireless con Zero Connect Box.

Fonte: TecnoAndroid