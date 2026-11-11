Apple Pay, il nuovo spot di Edgar Wright si ispira al kung fu

Apple ha scelto ancora una volta il linguaggio del grande cinema d’azione per promuovere Apple Pay. Stavolta ha affidato la regia del nuovo spot a Edgar Wright, il regista di Baby Driver e Shaun of the Dead. Il filmato è stato pubblicato il 9 novembre 2026 e riprende i codici dei vecchi film di arti marziali. Il risultato trasforma un semplice pagamento con lo smartphone in qualcosa di molto simile a un’arma.

Già in apertura compare un avvertimento che strappa un sorriso: “Acrobazie professionali. Non tentare di imitarle.” Più che una cautela vera e propria è un modo ironico per preparare lo spettatore a quello che succede subito dopo nel nuovo spot.

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Apple Pay: uno spot che guarda ai classici del kung fu

Non è la prima volta che Cupertino percorre questa strada. L’anno scorso l’azienda aveva diffuso un altro spot di Apple Pay dal ritmo serrato e dall’impronta decisamente cinematografica. Lì la protagonista era una donna che doveva fare benzina in tutta fretta, mentre un mostro simile a Godzilla seminava il panico in città.

Il nuovo capitolo segue la stessa impostazione ma cambia del tutto riferimento. L’ispirazione arriva dai classici film di kung fu, con tagli drammatici, zoom improvvisi e coreografie di combattimento elaborate, costruite in gran parte attorno agli oggetti di scena. Sono proprio questi oggetti a reggere tutta la trovata.

Il protagonista si trova dentro un minimarket e usa quello che trova sugli scaffali come armi improvvisate. C’è però un dettaglio che cambia tutto: prima di brandire qualunque cosa la paga con Apple Pay. I cattivi invece si affidano ancora al classico portafoglio fisico, e il continuo frugare tra tessere e contanti li rallenta parecchio. L’eroe ha così tutto il tempo di metterli al tappeto, uno dopo l’altro.

Il messaggio arriva anche a chi non ha mai visto un film di arti marziali. Chi paga con lo smartphone fa prima, chi resta legato a carte e banconote perde tempo prezioso. La dimostrazione è esagerata e volutamente comica, ma tutto ruota attorno alla rapidità del gesto.

Come funziona Apple Pay secondo Apple

Nella descrizione che accompagna il video, l’azienda presenta il servizio come un sistema veloce, semplice e sicuro per pagare con iPhone. Non serve più cercare la carta giusta nel portafoglio. Basta premere due volte il tasto laterale, guardare lo schermo per l’autenticazione con Face ID e avvicinare il telefono al lettore. Un segnale acustico conferma che il pagamento è andato a buon fine.

Apple insiste molto anche sulla sicurezza. Secondo la società, le protezioni integrate in iPhone rendono i pagamenti con Apple Pay più sicuri rispetto a una carta di credito o di debito fisica. Il servizio funziona ovunque compaia il simbolo dei pagamenti contactless, dalle grandi catene della distribuzione fino al negozio di quartiere.

La stessa descrizione riassume poi lo spirito del filmato firmato da Edgar Wright. Racconta la storia di un eroe improbabile che riesce a prendere il sopravvento grazie alla sua arma segreta, cioè Apple Pay.

Fonte: TecnoAndroid