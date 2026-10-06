General Motors, auto elettriche a picco: Equinox EV perde il 92%

Le vendite di auto elettriche di General Motors sono crollate negli Stati Uniti durante il terzo trimestre, e non si tratta di un calo isolato. Ogni singolo modello a batteria del gruppo ha registrato numeri in discesa, con il caso più clamoroso rappresentato da Chevrolet Equinox EV, che ha perso il 92,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Cadillac, GMC e Chevrolet hanno tutte comunicato flessioni pesanti sul fronte elettrico.

I dati appena diffusi dal costruttore americano mostrano una domanda che si è praticamente sciolta, tanto da trascinare verso il basso le vendite complessive dell’azienda sia nel trimestre estivo sia nei primi nove mesi dell’anno. Il rallentamento del mercato elettrico statunitense era noto da tempo, soprattutto dopo che l’amministrazione Trump lo scorso settembre ha cancellato il credito d’imposta federale da EUR 6.682, circa 6.400 euro. Difficilmente però anche a Detroit si aspettavano una frenata di queste proporzioni.

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Cadillac e Chevrolet, i numeri di una frenata

Le cattive notizie partono da Cadillac. Nel trimestre le vendite di Escalade IQ e IQL sono scese del 29,2% fermandosi a 1.604 unità. Ancora peggio è andata a Lyriq, che ha lasciato sul terreno il 50,2% con 3.617 esemplari consegnati. Optiq ha contenuto i danni con un calo del 6,9% a 4.550 unità, mentre Vistiq è arretrata del 34,1% a quota 2.587. Nel complesso il marchio di lusso ha chiuso il periodo a 32.650 veicoli, in calo del 30%.

Poi c’è Chevrolet, che ha visto le proprie vendite totali ridursi del 4,6% a 437.321 vetture. Blazer EV ha subito un tracollo dell’84,4% con appena 1.261 unità, mentre i furgoni BrightDrop 400 e 600, ormai usciti di produzione, sono scesi del 43,6% a 1.344 esemplari. Il dato peggiore resta però quello di Equinox EV, passato da 25.085 unità nel terzo trimestre del 2025 ad appena 1.905 lo scorso trimestre. Da inizio anno il crossover elettrico segna un calo del 65,6% con 18.154 immatricolazioni.

Anche l’interesse per Silverado EV si è prosciugato. Tra luglio, agosto e settembre ne sono stati venduti soltanto 1.655, il 58% in meno rispetto ai 3.940 dello stesso periodo dell’anno prima. Nei primi nove mesi il pickup a batteria si ferma a 5.327 unità, con una contrazione del 43,2%.

GMC in difficoltà, ma qualche modello cresce

La situazione non migliora in casa GMC. Hummer EV, nelle versioni SUV e pickup, ha perso il 72,9% nel trimestre scendendo a 1.423 unità. Sierra EV è passato da 3.374 a 1.661 esemplari, con un calo del 50,8%. Le vendite totali del marchio si sono attestate a 157.103 veicoli, in diminuzione del 4,7%.

Mettendo insieme tutti i brand, General Motors ha chiuso il terzo trimestre con 670.974 veicoli venduti, il 5,5% in meno rispetto ai 710.347 del terzo trimestre del 2025. Allargando lo sguardo ai primi nove mesi dell’anno, il totale scende del 6,4% fino a 2.012.299 unità.

Non tutto il listino però ha sofferto. Alcuni modelli tradizionali hanno messo a segno una crescita nel trimestre. In casa Buick, Enclave è salita del 3,4%, Encore GX del 5,4% ed Envista del 18,4%. Cadillac CT5 ha guadagnato il 4,1%, Chevrolet Colorado il 2,4% e Corvette ha fatto un balzo del 28,5%. Chevrolet ha registrato anche un aumento del 51,1% per Trailblazer. Sul fronte GMC, Acadia è cresciuta del 7,7%, Canyon del 17,9%, Sierra LD del 2,9% e Yukon dell’8%.

Fonte: TecnoAndroid