Gemini Task Automation arriva a 134 app, da Uber a Excel

L’automazione di Gemini continua ad allargare i propri confini e oggi le app compatibili hanno superato quota 100, arrivando a un totale di 134 applicazioni. Google aveva mostrato per la prima volta questa funzione all’inizio dell’anno, offrendo un assaggio concreto di ciò che l’intelligenza artificiale è capace di fare. Il debutto era stato piuttosto contenuto, limitato ai Galaxy S26 e con appena 6 app supportate, ma il colosso di Mountain View aveva promesso di ampliare il catalogo nel corso dei mesi. E così è andata.

Il funzionamento è abbastanza intuitivo. Gemini Task Automation, questo il nome originale, consente all’assistente di interagire direttamente con le applicazioni installate sullo smartphone sfruttando una schermata virtuale, così da portare a termine anche operazioni piuttosto articolate. Basta chiedere a Gemini di ordinare la cena, prenotare un viaggio o organizzare uno spostamento e sarà l’intelligenza artificiale a muoversi tra le varie schermate al posto dell’utente. Il pagamento e i passaggi finali che richiedono una conferma restano comunque nelle mani di chi usa il telefono.

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Quali app può controllare Gemini

La lista completa è emersa da un’analisi del codice di Android 17 QPR2. Nella versione stabile, distribuita nei giorni scorsi, compaiono 114 applicazioni, mentre nelle build Canary riservate agli sviluppatori se ne trovano altre 20. La varietà è notevole e spazia dai servizi per lo shopping alle piattaforme di viaggio, passando per la consegna a domicilio e gli strumenti di produttività. Tra le app disponibili a livello internazionale figurano nomi molto noti come Airbnb, AliExpress, Booking.com, eBay, Etsy, Expedia, Uber, Uber Eats, Tripadvisor, Skyscanner, Temu, SHEIN e McDonald’s. Sul fronte del lavoro ci sono invece Microsoft Excel, Word, Outlook, Teams e OneNote, insieme a Slack ed Evernote.

Il catalogo cambia poi in base al mercato di riferimento, perché alcune app sono presenti solo in determinati Paesi oppure sono semplicemente più diffuse lì. Negli Stati Uniti spuntano per esempio DoorDash, Starbucks, Walmart, Grubhub, Target, Lyft e Best Buy, oltre a compagnie aeree come Delta, United Airlines e American Airlines. Nel Regno Unito e in Irlanda troviamo Deliveroo, Just Eat, Tesco, Trainline, ASOS e British Airways. Elenchi dedicati esistono anche per India, con Zomato, Blinkit e BookMyShow, per il Giappone, con Rakuten Ichiba, ANA e Yahoo! Shopping, e per la Corea del Sud, dove compaiono Kakao T, Gmarket e Korean Air. Completano il quadro Australia e Canada, con catene come Woolworths, Coles, ALDI e Tim Hortons. Per l’Europa le app sono tre, cioè Bolt, FREENOW e Vinted.

Europa ancora esclusa e compatibilità a più livelli

Nell’Unione Europea questa funzione legata a Gemini Intelligence non è ancora arrivata, frenata dalle consuete questioni normative sulla tutela della privacy. Eppure la presenza di tre applicazioni pensate proprio per il mercato europeo lascia intendere che Google stia già preparando il terreno per un futuro debutto anche nel Vecchio Continente.

Va detto che comparire nell’elenco non equivale a una compatibilità totale. Le app di Microsoft come Word e Outlook, per esempio, non permettono ancora di modificare documenti o gestire la posta elettronica tramite l’automazione. È molto probabile quindi che siano previsti diversi livelli di supporto e che parecchie applicazioni della lista diventino pienamente operative più avanti.

C’è anche un requisito tecnico da rispettare. Le app devono usare i certificati di firma delle versioni ufficiali e quindi vanno scaricate obbligatoriamente dal Google Play Store. Quanto ai dispositivi, l’automazione di Gemini funziona su tutti quelli compatibili con Gemini Intelligence, ovvero i Google Pixel 10 e Google Pixel 11, l’intera serie Galaxy S26, i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8 e il recente Motorola Signature 27. In Europa però nemmeno chi possiede uno di questi smartphone può ancora sfruttare la funzione. L’ampliamento progressivo dell’elenco suggerisce che Google stia costruendo un sistema di automazione sempre più profondo e capace di coinvolgere un numero crescente di servizi. Le applicazioni presenti al momento soltanto nella lista Canary di Android 17, tra cui Reddit e X, potrebbero approdare anche nella versione stabile una volta completati i test necessari.

Fonte: TecnoAndroid