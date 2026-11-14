ChatGPT Wallet: gli agenti AI fanno acquisti, ma serve Face ID

OpenAI ha appena presentato ChatGPT Wallet, una nuova funzione di pagamento che permette ai suoi agenti di intelligenza artificiale di fare acquisti al posto degli utenti. Gli agenti in questione si chiamano Dots e sono stati lanciati da poco. Grazie al portafoglio digitale ora possono chiudere un ordine senza che la persona debba inserire ogni volta i dati della carta. Basta registrarli una sola volta e il sistema è pronto all’uso, almeno secondo quanto promesso dall’azienda.

Il punto delicato è piuttosto evidente. Affidare le proprie informazioni bancarie a un chatbot comporta qualche rischio, soprattutto perché questi strumenti sono noti per le cosiddette allucinazioni, cioè risposte inventate o semplicemente sbagliate. Proprio per convincere chi guarda la novità con diffidenza OpenAI ha costruito una serie di protezioni attorno al servizio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funzionano le protezioni di ChatGPT Wallet

La prima regola è semplice. Gli agenti AI possono muoversi in autonomia, cercare prodotti e riempire il carrello, ma l’ultima parola spetta sempre all’essere umano. Ogni acquisto va confermato con un controllo di sicurezza come Face ID o la scansione dell’impronta digitale, un meccanismo simile a quello adottato da Meta Muse. L’approvazione genera inoltre una traccia chiara della transazione, utile nel caso in cui più avanti nasca una contestazione.

C’è poi la questione dei dati. Il negozio non riceve mai il numero reale della carta ma un token di pagamento, una sorta di sostituto che prende il posto delle credenziali vere. In pratica gli assistenti digitali pagano senza avere accesso diretto ai dettagli della carta dell’utente e questo riduce parecchio l’esposizione delle informazioni sensibili.

Per realizzare il progetto la società di Sam Altman ha stretto accordi con American Express, Mastercard e Visa. Chi utilizza il servizio conserva i punti fedeltà e le tutele già previste dalla propria carta di credito, stando alle garanzie fornite dall’azienda. Chaya Nayak, responsabile del prodotto per monetizzazione e pagamenti di OpenAI, ha spiegato che l’obiettivo è concentrarsi sui commercianti e sui partner dei circuiti per costruire fondamenta solide, sicure e facili da usare.

Chi può usarlo e le resistenze del settore

Per il momento l’azienda non trattiene nessuna commissione sugli acquisti effettuati tramite il sistema, e questo dovrebbe aiutare a mantenere i prezzi contenuti. È però molto probabile che in futuro il servizio diventi una fonte di guadagno per OpenAI, seguendo uno schema già visto con tante realtà tecnologiche che partono con costi bassi o addirittura nulli per poi alzarli dopo un paio d’anni. Uber è l’esempio che molti ricordano bene, visto quanto era conveniente ai suoi inizi.

La distribuzione di ChatGPT Wallet è partita il 13 novembre 2026 ma riguarda soltanto gli abbonati Pro residenti negli Stati Uniti con almeno 18 anni. OpenAI ha fatto sapere che collaborerà con imprese, banche e circuiti di pagamento per imparare dai primi utilizzi e allargare la disponibilità del portafoglio digitale, senza però indicare tempi precisi né nuovi mercati.

Non tutti accolgono con entusiasmo l’arrivo degli agenti AI che fanno shopping da soli. La loro diffusione ha già creato qualche intoppo in diversi angoli del web e molte aziende hanno scelto di vietarne apertamente l’uso per gli acquisti. Tra queste figurano compagnie aeree come Delta e United Airlines. Anche Amazon ha imboccato la stessa strada, forse meno per prudenza e più perché i suoi chatbot non sono ancora al livello di quelli della concorrenza.

Fonte: TecnoAndroid