Gemini modifica la sua interfaccia in stile ChatGPT e aggiunge nuove funzioni

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La rivalità tra ChatGPT e Gemini continua a dettare il ritmo dell’innovazione nel mondo dell’intelligenza artificiale. E mentre OpenAI consolida la propria posizione con un ecosistema sempre più versatile, Google risponde con un restyling completo dell’interfaccia di Gemini e una serie di funzioni inedite pronte a debuttare nelle prossime settimane. Le novità emergono dalla beta dell’app Google 16.48.54.sa.arm64, dove si intravedono i primi segnali di un cambiamento sostanziale: Gemini si prepara a diventare più intuitivo, più dinamico e, in parte, più simile a ChatGPT.

Un’interfaccia familiare “alla ChatGPT”

Osservando le immagini tratte dalla beta, la somiglianza è evidente. Il menu degli strumenti, che oggi racchiude funzioni come la generazione di immagini, video e codice, non sarà più separato in una scheda dedicata, ma confluirà nella tendina attivabile dal pulsante “+” in basso a destra. Il risultato è un foglio comandi visivamente e funzionalmente simile a quello di ChatGPT, con pulsanti compatti e animazioni fluide.

Si tratta di una scelta strategica: Google punta a ridurre la curva di apprendimento per chi proviene da piattaforme concorrenti, offrendo un ambiente già familiare e una navigazione più lineare. Il nuovo layout, più ordinato e coerente con lo stile Material You, si adatta meglio anche ai dispositivi mobili, valorizzando il dialogo naturale tra utente e IA.

Input vocale continuo e più naturale

Una delle innovazioni più apprezzate riguarda la gestione della voce in tempo reale. Tenendo premuta l’icona del microfono sarà possibile attivare una registrazione continua, che rimane attiva fino alla pressione del nuovo pulsante di arresto. In questo modo Gemini non interromperà più la trascrizione quando l’utente fa una pausa prolungata, rendendo più agevoli le interazioni complesse, i dettati lunghi o le spiegazioni articolate. La modalità standard — un tocco singolo per brevi comandi vocali — resterà comunque disponibile per garantire la massima compatibilità con le abitudini attuali degli utenti.

Maps integrato direttamente nella chat

L’altra grande novità è l’integrazione profonda con Google Maps, che trasforma Gemini in un vero assistente “multiservizio”. Quando si chiede un indirizzo o un punto di interesse, l’assistente non si limiterà più a fornire un link, ma mostrerà direttamente nella chat una scheda interattiva completa di foto, recensioni, video e dati contestuali.

Da lì sarà possibile salvare i luoghi in liste personalizzate o esportarli in Maps per pianificare viaggi, itinerari o tappe di un percorso. Una funzione che fonde l’intelligenza conversazionale con l’ecosistema Google, creando un’esperienza realmente integrata.