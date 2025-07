Gemini rivoluziona Google Traduttore: la modalità conversazione si reinventa

La nuova era dell’intelligenza artificiale firmata Google sta per cambiare radicalmente uno degli strumenti più utilizzati dalle persone, GoogleTraduttore. Il colosso di Mountain View è infatti pronto a introdurre una modalità conversazionale completamente rinnovata, resa possibile grazie all’integrazione del modello IA Gemini. Secondo le anticipazioni emerse da un’analisi del codice della versione 9.13.97, la funzionalità “Conversazione” dell’app sarà oggetto di un cambiamento profondo sia dal punto di vista grafico che da quello funzionale.

Gemini semplifica la comunicazione diretta

Innanzitutto l’avvio automatico sarà sostituito da un sistema più controllato. Ora infatti sarà l’utente ad attivare manualmente la conversazione tramite un pulsante dedicato. Si tratta di una modifica che lascia maggiore libertà di utilizzo e promette un’esperienza d’uso più fluida. Saranno visibili suggerimenti intelligenti per il cambio della lingua, adattati alla regione impostata, e comparirà un nuovo indicatore con la dicitura “Built with Gemini”, che sottolinea la presenza dell’IA alla base del funzionamento. Le traduzioni saranno più accurate e sarà più chiaro chi sta parlando grazie a un’etichettamento visivo più efficace, con l’indicazione della lingua e un numero associato a ciascun interlocutore.

Il rinnovamento interessa anche la modalità “faccia a faccia”, utile nelle conversazioni tra due persone che si trovano l’una di fronte all’altra. Lo schermo si divide ancora in due sezioni opposte, ma i pulsanti cambiano forma e posizione. Quello per mettere in pausa diventa una pillola orizzontale, mentre accanto compare il tasto per disattivare la riproduzione automatica delle traduzioni. In più, i microfoni non attiveranno più automaticamente il riconoscimento vocale, di conseguenza sarà necessario premere manualmente l’icona corrispondente alla lingua parlata.

Le nuove funzionalità, al momento, non sono ancora disponibili per il pubblico e Google non le ha annunciate ufficialmente. Ad ogni modo, grazie alle prime immagini svelate da sviluppatori e insider, possiamo già osservare l’impatto che Gemini avrà sull’esperienza d’uso. Chi vuole tenere il passo può controllare gli aggiornamenti dell’app sul GooglePlay Store, su cui sarà presto possibile usufruire di queste novità.