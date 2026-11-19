Le nuove funzioni di Gemini Intelligence stanno per arrivare su Android Auto, ma almeno all’inizio saranno riservate ai telefoni Pixel. Google ha annunciato che i suggerimenti proattivi pensati per chi guida debutteranno soltanto sugli smartphone di casa, mentre il resto dell’ecosistema Android dovrà aspettare. È una scelta che pesa, visto che la tecnologia è già supportata anche da diversi dispositivi di altri produttori.

La novità è stata anticipata insieme agli annunci del Pixel Drop di novembre e si basa su un’idea piuttosto semplice da spiegare. L’assistente smetterà di restare in silenzio in attesa di una domanda. Potrà invece mettere insieme informazioni sparse tra diverse app e proporre l’azione giusta nel momento in cui serve davvero, diventando così molto più autonomo di quanto sia stato finora.

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Suggerimenti proattivi al volante e differenze con Personal Intelligence

L’esempio scelto da Google rende bene l’idea. Un amico scrive per sapere dove ci si vedrà per una lezione di pilates. Il conducente non deve frugare tra messaggi e caselle di posta, perché Gemini Intelligence su Android Auto recupera da solo l’email di conferma e suggerisce di inviare l’indirizzo con un solo tocco. Sono piccole cose, certo. Però sono proprio quelle che alla guida possono distrarre più del dovuto, ed è su questo terreno che l’azienda vuole intervenire con suggerimenti personalizzati e immediati.

Chi segue da vicino l’evoluzione della piattaforma potrebbe notare una certa somiglianza con Personal Intelligence, che Google ha iniziato a distribuire su Android Auto a ottobre. Le due tecnologie però non funzionano allo stesso modo. Personal Intelligence sfrutta i dati contenuti nelle applicazioni Google collegate per rispondere alle domande dell’utente, quindi entra in gioco solo quando viene interpellata. Gemini Intelligence fa un passo ulteriore perché cerca di anticipare le necessità e propone possibili azioni prima ancora che venga formulata una qualsiasi richiesta.

Samsung e Motorola per ora restano a guardare

La questione che ha attirato più attenzione riguarda la compatibilità. Nell’annuncio Google cita esplicitamente gli smartphone Pixel, eppure Gemini Intelligence non gira soltanto sui telefoni del colosso americano. L’elenco dei dispositivi supportati comprende le serie Pixel 10 e Pixel 11 ma anche parecchi prodotti Samsung, cioè la gamma Galaxy S26, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 e la serie Galaxy Tab S12. A questi si aggiungono alcuni Pixel Watch e diversi Googlebook, oltre al nuovo Motorola Signature 27, per il quale il supporto deve ancora essere attivato.

Nessuno di questi prodotti viene però menzionato nella comunicazione dedicata alle novità per l’auto. Di fatto chi possiede Pixel 10 o Pixel 11 sembra destinato a provare per primo i suggerimenti proattivi durante la guida. Al momento non esistono indicazioni su un’eventuale estensione della funzione agli smartphone Samsung, a quelli Motorola o agli altri marchi Android.

Tempi e requisiti per la novità su Android Auto

Sul fronte delle tempistiche Google è rimasta piuttosto vaga e non ha comunicato una data di rilascio precisa. Per sfruttare la nuova esperienza su Android Auto serviranno l’app Gemini e una configurazione aggiuntiva, oltre al rispetto di alcuni requisiti legati al Paese, alla lingua e all’età dell’utente.

Fonte: TecnoAndroid