Gemini for Home arriva su speaker terze parti: aggiornati anche modelli datati

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Il debutto di Gemini for Home, il nuovo assistente vocale di Google pensato per rinnovare l’esperienza sui dispositivi domestici, sta riservando sviluppi più rapidi del previsto. L’azienda aveva confermato che l’aggiornamento sarebbe arrivato su tutta la linea di speaker e smart display commercializzati direttamente da Google fin dal 2016, dal primo Google Home fino a Nest Audio. Ciò che non era stato chiarito riguardava il futuro dei molti dispositivi di terze parti che negli anni hanno integrato Google Assistant, spesso prodotti da marchi oggi non più attivi nel settore. Alcune sorprese positive emergono ora dalle segnalazioni utenti.

Speaker Insignia e Lenovo Smart Clock ricevono update

Alcuni utenti stanno segnalando che modelli considerati “di nicchia” o ormai datati avrebbero già ricevuto l’aggiornamento a Gemini for Home, pur non essendo stati citati ufficialmente da Google. A colpire maggiormente è il caso di uno speaker a marchio Insignia, venduto da Best Buy negli Stati Uniti, che dopo l’update non solo utilizza la nuova voce di Gemini, ma risponde alla domanda “chi sei?” dichiarando esplicitamente di essere “Gemini for Home.

Un dettaglio importante, perché distingue la semplice aggiunta delle nuove voci del modello Gemini dal vero passaggio all’assistente di nuova generazione. Non si tratta quindi di un semplice cambio di sintesi vocale ma di un’integrazione completa con le capacità potenziate del nuovo assistente basato sui modelli linguistici avanzati. Segnalazioni simili arrivano anche dai possessori dei Lenovo Smart Clock di prima e seconda generazione. Alcuni di questi dispositivi avrebbero iniziato a utilizzare la voce di Gemini e a integrarsi con il nuovo sistema, anche se in questo caso non tutti gli utenti hanno riportato prove definitive. La presenza di Lenovo nella lista dei brand storicamente più attivi nell’ecosistema Assistant rende comunque plausibile un rollout esteso anche a questi prodotti.

Mercato Assistant di prima generazione quasi scomparso

Nei primi anni dell’espansione di Assistant, il mercato aveva visto l’arrivo di speaker di Anker (Zolo), JBL, Polk Audio, Belkin e altri marchi, oggi quasi del tutto usciti dal segmento. Con il graduale ridimensionamento del progetto Assistant e il conseguente focus sulla linea Nest, pochi si sarebbero aspettati che Google potesse investire risorse per aggiornare dispositivi non più recenti e spesso prodotti da aziende che non sviluppano più modelli compatibili.

Eppure, almeno per una parte di questi speaker, il nuovo assistente sta arrivando. Non è chiaro quanti dispositivi riceveranno effettivamente l’update: la loro diffusione attuale è molto più limitata rispetto agli smart speaker Google ufficiali, e questo rende difficile tracciare un quadro completo del rollout. È probabile che il supporto dipenda da accordi tecnici stipulati in passato o dalla capacità hardware minima richiesta da Gemini for Home.

La mossa dimostra l’impegno di Google nel supportare l’ecosistema esistente piuttosto che abbandonare dispositivi legacy, scelta che potrebbe rafforzare la fiducia dei consumatori negli investimenti futuri in hardware Google-compatibile.