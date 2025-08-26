Gemini

Durante il keynote Made By Google 2025 è arrivata la conferma che molti attendevano: Google Assistant lascerà progressivamente il posto a Gemini for Home, la nuova piattaforma di intelligenza artificiale dedicata alla smart home. Dopo mesi di malfunzionamenti e limiti crescenti del vecchio assistente, la transizione segna una svolta storica per l’ecosistema di Mountain View.

La transizione da Assistant a Gemini

Negli ultimi due anni Google ha avviato un processo di rinnovamento profondo, con Gemini al centro della strategia AI. L’adozione ha già interessato smartphone, tablet e servizi cloud, ma mancava ancora il tassello della domotica. Con l’annuncio ufficiale, la direzione è ora chiara: i dispositivi smart come Nest Audio e Nest Hub saranno i primi a ricevere l’integrazione con Gemini for Home. L’azienda promette un assistente più naturale nelle conversazioni, capace di interpretare richieste complesse e contestuali, superando i limiti che negli ultimi tempi avevano reso Assistant meno affidabile. La sostituzione sarà graduale: nella fase iniziale gli utenti potranno continuare a utilizzare Assistant, ma la prospettiva è che Gemini diventi l’unico punto di riferimento.

Funzionalità e miglioramenti

Le funzioni di base resteranno familiari – controllo dei dispositivi smart, gestione di agenda e promemoria, riproduzione musicale – ma Gemini introdurrà un salto qualitativo nella comprensione delle richieste.

Un esempio pratico riguarda l’illuminazione: mentre oggi si può chiedere ad Assistant di abbassare le luci in una stanza, con Gemini sarà possibile impartire comandi più complessi, come ridurre l’intensità ovunque tranne in una stanza specifica. Questo grazie a una gestione più avanzata del contesto e della conversazione.

Gemini for Home integrerà anche Gemini Live, già disponibile sugli smartphone. Ciò permetterà di avere interazioni più fluide, vicine al dialogo con una persona reale, con la possibilità di chiedere consigli pratici, spiegazioni dettagliate o suggerimenti creativi.

Un assistente per ogni scenario

Le dimostrazioni di Google hanno messo in luce diversi ambiti di utilizzo:

Cucina : proporre ricette in base agli ingredienti disponibili, guidare passo passo nella preparazione e risolvere dubbi durante la cottura.

: proporre ricette in base agli ingredienti disponibili, guidare passo passo nella preparazione e risolvere dubbi durante la cottura. Studio e decisioni : aiutare nella scelta di un’auto o nella creazione di un piano alimentare personalizzato.

: aiutare nella scelta di un’auto o nella creazione di un piano alimentare personalizzato. Problemi domestici : guidare nella risoluzione di piccoli guasti agli elettrodomestici, indicando controlli da eseguire e valutando se sia necessario un tecnico.

: guidare nella risoluzione di piccoli guasti agli elettrodomestici, indicando controlli da eseguire e valutando se sia necessario un tecnico. Creatività: inventare storie e favole su misura, adattandole ai gusti di chi ascolta.

Questa versatilità punta a trasformare Gemini in un compagno quotidiano, non più solo un esecutore di comandi.

Criticità e incognite

Nonostante l’entusiasmo, restano aperti alcuni dubbi. La gestione di più calendari, l’integrazione multilingue e scenari complessi rappresentano ancora punti deboli. Google assicura aggiornamenti continui, ma sarà necessario verificare se la transizione non causerà un temporaneo peggioramento in alcune aree dove Assistant garantiva stabilità.

La questione economica

Uno degli aspetti più delicati riguarda il modello di business. Google ha confermato che Gemini for Home sarà disponibile in versione gratuita e a pagamento, senza però chiarire quali funzioni resteranno libere e quali finiranno dietro un abbonamento.

Il rischio, secondo molti osservatori, è che anche funzionalità considerate ormai basilari possano essere inserite nel piano premium, generando malumori tra gli utenti. Finora i servizi a pagamento di Gemini hanno riguardato strumenti avanzati e funzioni di generazione, ma la gestione della smart home potrebbe rappresentare un terreno più sensibile.