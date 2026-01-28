Gemini evolve: dall’AI conversazionale alla musica

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Le prime tracce di questa novità arrivano, come spesso succede, da chi ha la pazienza di scavare nel codice. Analizzando una versione recente dell’app Google, AssembleDebug ha individuato riferimenti piuttosto espliciti a uno strumento per la generazione musicale integrato direttamente in Gemini. Nulla di ufficiale, almeno per ora, ma gli indizi sono abbastanza concreti da far pensare che Google stia davvero preparando il terreno.
Scrivi un prompt e Gemini crea un brano musicale
In realtà, se ci pensi, non sarebbe nemmeno un salto nel buio. Google lavora da tempo su modelli capaci di creare musica partendo da semplici descrizioni testuali. Lyria, ad esempio, è già utilizzato in altri contesti, come la generazione di video tramite Veo o attraverso le API di Gemini per gli sviluppatori. Quello che manca, fino a oggi, è un accesso diretto e semplice per l’utente comune, quello che apre l’app dell’assistente e scrive due righe aspettandosi qualcosa in cambio. Ed è proprio lì che questa funzione potrebbe fare la differenza.
L’idea è piuttosto affascinante nella sua semplicità. Scrivi un prompt testuale, magari descrivendo un’atmosfera, un genere musicale o un certo tipo di ritmo, e Gemini risponde non con un testo o un’immagine, ma con un brano musicale generato sul momento. Non serve essere musicisti, non servono competenze tecniche particolari. È lo stesso approccio che abbiamo già visto con immagini e video, applicato però a un linguaggio creativo ancora più emotivo.
Un altro dettaglio interessante riguarda la gestione di questi contenuti. Le tracce generate non andrebbero perse nel mare delle conversazioni, ma finirebbero in una sezione dedicata, quella che Google ora chiama “My stuff”. È un segnale chiaro: Gemini non è più solo una chat, ma una sorta di archivio creativo personale, dove tutto quello che produci può essere recuperato facilmente anche a distanza di tempo.
Gemini diventa archivio creativo con musica AI
Naturalmente, come per tutte le funzioni di questo tipo, ci sono dei paletti. Dai riferimenti trovati emerge che la generazione musicale potrebbe essere soggetta a limiti di utilizzo, un po’ come già accade per immagini e video. Non è ancora chiaro se questi limiti dipenderanno dal tipo di account, dall’abbonamento o semplicemente dall’intensità d’uso, ma è difficile immaginare che una funzione così “pesante” dal punto di vista computazionale sia completamente libera.
Resta poi la questione del quando. Al momento non ci sono date, annunci ufficiali o promesse esplicite. Però la direzione è evidente: Google sta cercando di trasformare Gemini in uno strumento creativo a tutto tondo, capace di scrivere, disegnare, montare video e, presto, anche comporre musica. Se questo significhi avere tra le mani un vero produttore musicale personale o solo un altro esperimento interessante lo scopriremo col tempo. Di sicuro, però, l’idea di poter creare una colonna sonora partendo da una semplice frase è una di quelle cose che, fino a poco fa, sembravano fantascienza e che ora iniziano a sembrare sorprendentemente vicine.