Google Cloud: in arrivo il nuovo modello Lyria

Nel panorama sempre più competitivo della creazione di contenuti digitali, Google segna un passo decisivo con l’introduzione di Lyria. Si tratta di un nuovo modello generativo di musica da testo, che rafforza l’ecosistema di Vertex AI. Tale piattaforma, già punto di riferimento per le soluzioni di intelligenza artificiale generativa, si arricchisce ulteriormente. Ora offre strumenti completi per la produzione multimediale che spaziano da video e immagini fino a musica e parlato. Vertex AI si configura così come una soluzione unica nel suo genere. Pensata per rispondere alle esigenze creative di aziende e professionisti.

Google: arriva Lyria ad arricchire l’ecosistema Vertex AI

Lyria si distingue per la sua capacità di generare composizioni musicali complesse e di alta qualità. Il tutto partendo da un semplice prompt testuale. Le sue applicazioni sono vastissime. Dalla creazione di colonne sonore per spot pubblicitari, eventi e lanci di prodotto, fino alla produzione di musiche ambientali per esperienze immersive. Ogni creazione è personalizzabile in base alla brand identity del cliente. La nuova tecnologia introdotta da Google consente di superare i limiti delle librerie royalty-free tradizionali. Offrendo musica esclusiva e perfettamente integrata con il contenuto.

L’evoluzione di altri modelli di punta come Veo 2, Chirp 3 e Imagen 3 amplia ulteriormente le frontiere del contenuto generativo. Veo 2, ad esempio, consente non solo di creare video realistici da zero, ma anche di modificarli con precisione. Nel campo del parlato, Chirp 3 fa un salto di qualità con la Instant Custom Voice. Quest’ultimo permette di generare una voce unica con soli 10 secondi di campione vocale. Ciò apre scenari interessanti per la personalizzazione dell’esperienza utente. Ad esempio in call center, podcast, contenuti accessibili e molto altro. Il tutto avviene nel rispetto delle normative etiche e della privacy, grazie a un sofisticato sistema di verifica e controllo.

Infine, Imagen 3 continua a perfezionare la generazione di immagini, ora più dettagliate, realistiche e flessibili. Le nuove funzionalità di editing facilitano operazioni complesse come la rimozione di oggetti e la modifica dell’illuminazione, mantenendo una resa visiva naturale e professionale. Tutti i modelli sono sviluppati nel rispetto dei principi di AI responsabile di Google. Integrando filigrane digitali, filtri di sicurezza e garanzie legali contro i rischi legati al copyright.