Google Home si rivoluziona: Gemini sostituirà Google Assistant

Nuova rivoluzione per quanto riguarda i dispositivi Home, visto che Google ha annunciato un cambiamento davvero importante.

Il colosso di Mountain View ha l’intenzione di lanciare Gemini per Google Home, un nuovo assistente AI che a partire dal mese di ottobre andrà a sostituire in maniera del tutto graduale lo storico Google Assistant.

Google Assistant è l’assistente virtuale di Google, basato sull’intelligenza artificiale che risponde alle domande, permette un controllo della smart home, riproduce i file multimediali e che alla base dei dispositivi smart della casa sin dal 2016.

Gemini, invece, è l’intelligenza artificiale avanzata di Google, che è stata progettata proprio per essere integrata su una serie di dispositivi, poiché in grado di interpretare ed elaborare informazioni molto complesse.

Da ottobre Gemini sarà presente sui dispositivi per la casa

L’idea di Google di sostituire lo storico Google Assistant con Gemini apporterà alcuni vantaggi sostanziali nei dispositivi per la casa.

Infatti si tratta di un’evoluzione anche dal punto di vista tecnologico, poiché Gemini è in grado di donare ai dispositivi conversazioni molto più fluide, ricordando anche le conversazioni precedenti e dunque non ci sarà bisogno di ripetere in continuazione alcuni input.

Inoltre, si avrà una maggiore comprensione del linguaggio, e le funzioni saranno sicuramente più intelligenti.infatti i Gemini ha la possibilità di imparare meglio le abitudini degli utenti.

Si potranno anche gestire più attività contemporaneamente, impostare timer oppure potrà essere utile nel suggerire ingredienti da aggiungere alla lista della spesa, dando soltanto il nome della ricetta.

Da ottobre Gemini sarà disponibile in versione gratuita soltanto su alcuni dispositivi, per poi essere integrato su tutti i dispositivi per la casa di Google.

Inoltre saranno presenti alcune funzioni avanzate a pagamento, e gli utenti potranno decidere se utilizzare la versione gratuita oppure quella premium.

Insomma, l’integrazione di Gemini all’interno dei dispositivi per la casa di Google dovrebbe completamente rivoluzionare l’esperienza degli utenti nella propria abitazione.