Gemini Deep Research si evolve con grafici e modelli interattivi

Gemini Deep Research compie un passo in avanti e rafforza il proprio ruolo come strumento di analisi avanzata. L’ultimo aggiornamento introduce una novità rilevante: accanto ai report testuali arrivano grafici, immagini personalizzate, diagrammi esplicativi e modelli interattivi integrati direttamente nei risultati della ricerca. L’obiettivo è rendere più leggibili e immediati anche i contenuti più complessi, senza limitarsi a lunghe spiegazioni scritte.

Dai testi ai report visivi

Fino a oggi, Deep Research si è distinto per la capacità di organizzare informazioni articolate in documenti strutturati, basati su più fonti e accompagnati da una chiara suddivisione degli argomenti. Con questo aggiornamento, Google affianca al testo quelli che definisce “visual report”, ovvero report visivi progettati per trasformare dati e concetti astratti in elementi concreti e facili da interpretare.

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Secondo quanto spiegato dall’azienda, Gemini può ora generare immagini create su misura, grafici di vario tipo, schemi in stile manuale e persino simulazioni dinamiche. In questo modo, un’analisi non resta confinata alla descrizione teorica, ma può essere esplorata anche visivamente.

Simulazioni e interazione con i dati

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la possibilità di interagire con i modelli. Invece di leggere un piano o una teoria, è possibile osservare come cambiano i risultati al variare di alcune variabili. Questo approccio risulta utile in contesti molto diversi, dalla pianificazione di un budget di marketing all’analisi di scenari scientifici complessi.

La forza di Gemini sta proprio qui: ridurre la distanza tra dati avanzati e comprensione immediata, offrendo strumenti che aiutano a “vedere” ciò che normalmente resta astratto.

Nessuna richiesta esplicita per i contenuti visivi

Un altro dettaglio rilevante è che non serve chiedere esplicitamente l’inserimento di elementi visivi. Il funzionamento resta coerente con l’esperienza attuale: si seleziona Deep Research dal menu degli strumenti dell’app Gemini, si avvia la ricerca e si attende la panoramica iniziale. Sarà poi il sistema a decidere se e come integrare grafici, immagini o simulazioni, in base all’argomento trattato.

Gli esempi citati da Google includono grafici comparativi, diagrammi didattici simili a quelli dei libri di testo, animazioni e modelli interattivi pensati per dare forma ai dati. Al momento, questa novità è disponibile solo per gli abbonati a Google AI Ultra, quindi destinata a un pubblico ristretto. L’azienda lascia comunque intendere che in futuro il supporto ai report visivi potrebbe essere esteso anche ad altri piani.