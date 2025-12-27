WhatsApp, nuovo inganno virale: clicchi per votare e perdi il profilo

Anche durante il periodo delle feste natalizie, WhatsApp continua ad essere bombardato da truffe digitali che possono arrivare a costare tantissimo agli utenti.

Ogni giorno passato su WhatsApp tra scambi di messaggi e di contenuti multimediali, gli utenti possono potenzialmente entrare in contatto con dei messaggi pericolosi. La tecnica del phishing e altri inganni del genere sono ormai all’ordine del giorno per piattaforme come WhatsApp.

Riconoscerle non è sempre così semplice, ma si possono adottare delle semplici regole per cercare il più possibile di proteggersi. Come ad esempio, evitare di aprire link sospetti o condividere qualsiasi tipo di informazione personale con numeri sconosciuti o anche contatti che in quel momento possono apparire sospetti.

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Vota Federica e la nuova truffa che sta circolando su WhatsApp

L’ultima truffa che è sbarcata sull’applicazione di meta è stata rinominata “Vota Federica”. Questo raggiro sfrutta un meccanismo che è allo stesso tempo semplice ma estremamente efficace.

Anche in questo caso, si sfruttano i contatti che sono già stati compromessi, da cui gli utenti ricevono un messaggio con la richiesta di votare una ragazza di nome Federica per un presunto concorso online.

Per convincere gli utenti al link con la foto della ragazza viene allegato il seguente testo: ”Ciao, è la figlia di un’amica, puoi darle una mano?”. Come appena detto, il messaggio contiene anche un link che sia aperto rimanda ad un sito in cui è presenta una pagina. Qui viene richiesto agli utenti di inserire il proprio numero di telefono per accedere a WhatsApp. L’utente riceverà anche il codice di verifica per SMS, che dovrà poi inserire in un campo. Purtroppo, se si inserisce quel codice, si consente ai criminali informatici di prendere possesso del proprio account WhatsApp.

Una volta sottratto l’account, i truffatori potranno utilizzarlo per frodare altri contatti e tentare di truffare gli utenti richiedendo denaro o altre informazioni personali.