Gemini 3 Nano Banana Pro arriva in Firefly e Photoshop

Adobe fa un nuovo passo avanti nel mondo della creatività digitale integrando l’intelligenza artificiale nelle sue piattaforme più popolari. La novità principale riguarda l’arrivo immediato di Gemini 3 (Nano Banana Pro) di Google all’interno di Adobe Firefly e Photoshop. Segnando un ampliamento dell’ecosistema AI dell’azienda. L’obiettivo è permettere agli utenti di combinare la tecnologia generativa con gli strumenti di editing tradizionali. La decisione conferma la strategia di Adobe di offrire un ambiente integrato in cui professionisti e creativi possono accedere a diversi modelli AI senza dover abbandonare le applicazioni del marchio. Nano Banana Pro offre nuove opportunità in due contesti principali.

Adobe: ecco cosa cambia con l’arrivo di Gemini 3 Nano Banana Pro

In Adobe Firefly, il modello è utilizzabile sia nella funzione Text to Image, che permette di generare immagini partendo da descrizioni testuali, sia in Firefly Boards, dedicato alla creazione di moodboard e allo sviluppo di concept visivi. In Photoshop, il modello potenzia la funzione Generative Fill, migliorando la qualità e il realismo delle immagini generate. I risultati possono poi essere perfezionati attraverso gli strumenti tradizionali dell’applicazione, come livelli, maschere e selezioni. Garantendo un controllo completo sul risultato finale.

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Per incentivare l’utilizzo di Nano Banana Pro, Adobe offre agli abbonati Creative Cloud Pro e agli utenti del piano Firefly la possibilità di generare immagini illimitate fino al 1 dicembre. L’offerta include sia i modelli sviluppati internamente sia quelli dei partner, permettendo una sperimentazione completa senza vincoli. Tale approccio risponde alla crescente domanda di strumenti intelligenti che affianchino la creatività umana, senza sostituirla.

L’introduzione di modelli come Gemini 3 testimonia come l’AI generativa stia diventando uno strumento centrale per designer, fotografi e artisti digitali. Ridefinendo il modo in cui le idee vengono trasformate in contenuti visivi. La sfida futura per il settore sarà integrare sempre più l’AI senza compromettere la libertà creativa, creando un equilibrio tra innovazione tecnologica e controllo umano.