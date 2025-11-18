Gemini 3: l’AI che punta a capire meglio le persone

Google presenta Gemini 3 come il suo modello più intelligente. Un’evoluzione che nasce con l’obiettivo di semplificare il modo in cui le persone interagiscono con l’AI. Il cambiamento più evidente riguarda la capacità del modello di interpretare non solo le parole, ma soprattutto il contesto in cui vengono pronunciate. Fin dalle prime prove, Gemini 3 mostra infatti una maggiore attenzione all’intento dell’utente, riducendo la necessità di spiegare le richieste in modo tecnico o strutturato.

La nuova generazione si concentra sulla profondità del ragionamento, un aspetto che finora aveva sempre rappresentato una sfida. Gemini 3 riesce a gestire problemi che richiedono analisi più complesse, come quelli legati alla matematica, ai contenuti tecnici o alla creazione di collegamenti logici fra informazioni distanti. Questo tipo di avanzamento deriva anche dal miglioramento della comprensione multimodale, che permette al modello di analizzare insieme testo, immagini, video e codice. In pratica, diventa possibile spiegare un argomento offrendo fonti diverse, sapendo che il sistema saprà integrarle con coerenza.

Gemini 3 entra nei servizi Google e introduce una nuova idea di assistenza digitale

L’introduzione della modalità Deep Think amplia ulteriormente queste potenzialità. Infatti quando viene attivata, la funzione permette al modello di prendersi più tempo per elaborare un problema e proporre soluzioni più precise.

La diffusione di Gemini 3 non riguarda solo l’app dedicata, ma un’intera serie di prodotti Google. Per la prima volta un modello viene integrato nella Ricerca già dal giorno del lancio, offrendo risultati più dinamici e visuali. In contemporanea arriva sulle piattaforme per sviluppatori come AI Studio, Vertex AI e sulla nuova soluzione agentica chiamata Antigravity, con cui Google punta a rendere gli agenti AI più autonomi nella scrittura del codice e nella gestione delle attività.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio la capacità degli agenti di pianificare e portare a termine compiti complessi. Gemini 3 si dimostra più costante nel raggiungimento dell’obiettivo finale, tanto da riuscire a gestire sequenze di operazioni che richiedono verifiche intermedie. Si tratta di un passo che cambia il ruolo dell’assistente digitale, sempre più vicino a un collaboratore. Nei prossimi mesi arriveranno altre varianti della stessa serie, ma il messaggio è già chiaro, per l’azienda, la nuova era di Gemini è soltanto all’inizio.