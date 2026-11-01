Spazioplano cinese agganciato a un satellite misterioso in orbita

Uno spazioplano cinese avvolto da un fitto alone di mistero è stato immortalato in orbita in una foto dell’esercito statunitense appena declassificata. Nell’immagine il velivolo appare agganciato a un satellite non identificato e mostra i portelloni del vano di carico completamente aperti. Un dettaglio che non passa inosservato, soprattutto considerando quanto poco si sappia di questo mezzo e di quello che fa realmente lassù.

Già il fatto che uno scatto del genere sia stato reso pubblico dice molto. Si tratta di materiale che fino a poco tempo fa rientrava tra i documenti riservati delle forze armate americane e che adesso permette di dare un’occhiata, seppur parziale, a un veicolo su cui le informazioni ufficiali scarseggiano. L’aggettivo misterioso, in questo caso, non è affatto una forzatura giornalistica ma la descrizione più onesta possibile della situazione.

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Spazioplano cinese: un aggancio in orbita con un oggetto senza nome

L’elemento che colpisce di più nella fotografia è proprio l’aggancio orbitale. Lo spazioplano di Pechino risulta collegato a un altro oggetto, un satellite di cui al momento non si conosce l’identità. Non è chiaro quale sia il suo compito né per quale ragione il velivolo cinese si trovi unito a lui in quel momento preciso. Sono domande che l’immagine solleva senza fornire alcuna risposta.

Poi ci sono i portelloni del vano di carico, ben visibili e spalancati. Per un veicolo di questo tipo la stiva è lo spazio dedicato al trasporto di strumenti, apparecchiature o carichi da rilasciare in orbita. Vederla aperta mentre il mezzo è agganciato a un altro corpo celeste artificiale suggerisce che fosse in corso una qualche operazione. Di che genere però non è dato saperlo, e la foto da sola non basta a chiarirlo.

Ed è qui che il quadro si fa ancora più interessante, perché osservare dall’esterno un’attività del genere senza conoscerne lo scopo lascia spazio a molte ipotesi. Gli analisti hanno comunque a disposizione un indizio visivo concreto, cosa piuttosto rara quando si parla del velivolo orbitale cinese.

Sette oggetti misteriosi al seguito

C’è poi un altro aspetto che rende questa vicenda ancora più intricata. Lo spazioplano cinese non viaggia da solo. Nel corso della sua missione è stato seguito da sette oggetti misteriosi, corpi che lo hanno accompagnato lungo il suo percorso e la cui natura resta anch’essa sconosciuta.

Sette elementi non identificati al seguito di un veicolo già di per sé enigmatico non sono certo un dettaglio di poco conto. Si aggiungono al satellite senza nome con cui il mezzo è stato fotografato agganciato e contribuiscono ad alimentare l’attenzione intorno all’intero programma. Ogni nuova informazione, invece di semplificare il quadro, sembra aggiungere un ulteriore tassello difficile da collocare.

La fotografia diffusa dai militari americani rappresenta quindi una delle poche testimonianze visive di questo veicolo spaziale durante la sua permanenza in orbita. Mostra lo spazioplano cinese con la stiva aperta e unito a un satellite ancora privo di identificazione, mentre sullo sfondo restano quei sette oggetti che da tempo ne seguono gli spostamenti.

Fonte: TecnoAndroid