GeForce Now Fast Pass: Nvidia e Google trasformano i Chromebook in piattaforme da gaming cloud

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Nvidia e Google hanno annunciato una partnership strategica per lanciare GeForce Now Fast Pass, un nuovo piano di cloud gaming esclusivo per Chromebook che promette di rendere i portatili con ChromeOS molto più interessanti per i giocatori. Il progetto nasce per offrire un accesso semplificato e fluido al catalogo GeForce Now, combinando la flessibilità del cloud con la filosofia “always ready” dei notebook Google.

Un piano intermedio tra free e premium

Fast Pass si colloca tra il piano gratuito e gli abbonamenti RTX Premium, offrendo un’esperienza senza pubblicità né tempi d’attesa per entrare nei server Nvidia. Gli utenti possono accedere a oltre 2.000 giochi Ready-to-Play, attingendo dalle proprie librerie digitali su Steam, Epic Games Store o Xbox, con streaming diretto in cloud senza installazioni locali.

La differenza principale rispetto all’abbonamento base è la fluidità d’accesso: niente code, niente interruzioni. Tuttavia, il piano presenta un limite mensile di 10 ore di gioco, con la possibilità di accumulare fino a cinque ore inutilizzate per il mese successivo. Si tratta quindi di un’offerta “ibrida”, pensata per chi vuole provare il cloud gaming in modo occasionale, ma con qualità superiore al piano gratuito.

Limitazioni tecniche e prestazioni

Nonostante l’esperienza più snella, GeForce Now Fast Pass non include le prestazioni avanzate dei piani a pagamento. Mancano infatti il ray-tracing RTX, i frame rate elevati e le risoluzioni superiori a 1080p. Inoltre, il servizio non offre l’accesso ai titoli Install-to-Play, cioè quelli che richiedono installazione locale. In compenso, Fast Pass conserva la compatibilità con il catalogo completo di GeForce Now e con i principali store digitali, risultando ideale per giocatori casual o per chi vuole sfruttare il proprio Chromebook come una console cloud-ready.

Un anno gratuito con i nuovi Chromebook

Google ha confermato che tutti i nuovi Chromebook venduti dal 2026 includeranno un anno gratuito di abbonamento a GeForce Now Fast Pass, offrendo un vantaggio immediato ai nuovi acquirenti. L’obiettivo è duplice: da un lato spingere ChromeOS come piattaforma di intrattenimento avanzato, dall’altro mostrare il potenziale del cloud gaming a chi non possiede un PC tradizionale da gioco.

Nvidia e Google non hanno ancora comunicato il prezzo del piano per i rinnovi successivi, ma le indiscrezioni parlano di una cifra contenuta, pensata per mantenere la barriera d’ingresso più bassa possibile.