Garmin Tactix 8 Cerakote diventa il nuovo riferimento degli smartwatch estremi

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Garmin Tactix 8 Cerakote, tecnologia avanzata per missioni e sport estremi

Con il lancio del Tactix 8 Cerakote Edition, Garmin rafforza la propria presenza nel settore degli smartwatch professionali destinati a utilizzi estremi. Non si tratta di un semplice aggiornamento estetico. Il suo obiettivo? Migliorare la durata nel tempo del dispositivo e differenziarlo nettamente dalle versioni precedenti. Il rivestimento-Cerakote viene applicato con una tecnologia ceramico-polimerica che aumenta la resistenza a graffi, corrosione e agenti chimici. Ciò rende l’orologio adatto anche agli ambienti più ostili.

Un dettaglio interessante riguarda l’evoluzione estetica nel tempo. La finitura non resta identica, ma cambia gradualmente con l’uso, conferendo a ogni unità un aspetto unico. La Cerakote Edition viene proposta esclusivamente con cassa da 51mm. Una scelta coerente con il posizionamento rugged del prodotto, pensato per chi privilegia solidità e leggibilità rispetto alla compattezza.

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Dal punto di vista costruttivo, Garmin non ha rinunciato ai materiali premium che contraddistinguono la gamma-Tactix. La lunetta in titanio e il vetro zaffiro contribuiscono a creare una struttura solida, capace di resistere a urti e sollecitazioni continue. A completare il quadro c’è uno schermo AMOLED da 1,4″, luminoso e ben visibile anche in condizioni di luce difficili.

Garmin Tactix 8 Cerakote, tecnologia avanzata per missioni e sport estremi

Oltre alla nuova finitura, il Tactix8Cerakote mantiene tutte le caratteristiche che hanno reso celebre questo modello. L’autonomia resta uno dei punti di forza principali. Parliamo infatti di fino a 29 giorni di utilizzo in modalità smartwatch, un valore che pochi concorrenti riescono a raggiungere. La resistenza all’acqua fino a 40metri consente immersioni subacquee e sessioni di apnea, ampliando ulteriormente il campo di utilizzo.

Sul fronte delle funzioni, Garmin ha integrato un pacchetto completo per navigazione e orientamento. Il GPS multibanda SatIQ, abbinato a bussola, altimetro barometrico e giroscopio, garantisce precisione anche in aree difficili da coprire. Le mappe TopoActive con curve di livello, i database dedicati a golf e sci e il supporto aeronautico rendono il Tactix 8 uno strumento polivalente, utile tanto agli sportivi quanto ai professionisti. La vera anima emerge però dalle funzioni avanzate. Il profilo rucking permette di inserire il peso dello zaino per un monitoraggio più accurato dello sforzo. Invece, strumenti come Jumpmaster, doppio sistema di coordinate e Stealth Mode sono pensati per situazioni più complesse. La compatibilità con visori notturni e il supporto balistico per il tiro a lunga distanza completano un quadro tecnico che non ha molti rivali sul mercato.

Il prezzo riflette questa dotazione esclusiva. In Italia il Garmin Tactix 8 Cerakote Edition viene proposto a 1.599,99€. Una cifra elevata, ma coerente con un prodotto che punta a offrire affidabilità estrema, materiali premium e funzioni specialistiche in un unico dispositivo.