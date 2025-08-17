Aliexpress, prodotti in super sconto più un vero affare

Anche quest’oggi il noto store di shopping online Aliexpress non delude le aspettative. Gli utenti potranno infatti acquistare a basso costo tantissimi prodotti appartenenti al mondo tech e non a dei prezzi davvero convenienti. Questo ovviamente grazie ai super sconti proposti al momento dallo srore Aliexpress. Tra questi prodotti, ce n’è uno che possiamo considerare l’affare del momento. Ci stiamo riferendo al fantastico Mini PC Bmax B9 Power con Intel Core i9-12900H.

Aliexpress, mini PC favoloso a basso costo

Il mini PC Bmax B9 Power proposto quest’oggi sullo store online Aliexpress è un vero e proprio affare. Le sue prestazioni sono infatti ai massimi livelli. Questo grazie alla presenza del processore più potente di casa Intel. Si tratta del soc Intel Core i9-12900H e gli utenti potranno scegliere al momento dell’acquisto diversi tagli di memoria con 32 GB di RAM DDR4 e 24 GB di RAM LPDDR5 e fino ad addirittura 1 TB di storage interno di tipo SSD.

Nonostante il suo corpo compatto, questo mini PC è dotato di svariate porte (tra cui USB C, USB A, HDMI e altro) che permetteranno agli utenti di collegare tutti gli accessori che desiderano. Non manca inoltre un sofisticato sistema di raffreddamento che garantisce performance elevate senza surriscaldamenti o calo delle prestazioni. Grazie ad Aliexpress, gli utenti potranno portarselo a casa ad un prezzo sorprendente di soli 399,87 euro contro gli inziali 1220,61 euro. Sarà possibile acquistarlo seguendo QUESTO LINK.

Come già detto in apertura, gli utenti potranno acquistare ad un super prezzo anche tanti altri prodotti. Ve li elenchiamo qui di seguito.

Aliexpress, prodotti imperdibili da acquistare

Robot Aspirapolvere Xiaomi X20 – Controllo Vocale, Riconoscimento dell’Ambiente e Funzione Detergente Liquido – PREZZO 332,10 euro contro gli iniziali 527,14 euro con uno sconto del 36% – LINK PER L’ACQUISTO

– Controllo Vocale, Riconoscimento dell’Ambiente e Funzione Detergente Liquido – contro gli iniziali 527,14 euro con uno sconto del 36% – “ Smartwatch Zeblaze Stratos 4 – Display AMOLED 1.43″”, GPS, Bussola, Altimetro e Funzioni Vocale” – PREZZO 46,63 euro contro gli inziali 121,23 euro con uno sconto del 61% – LINK PER L’ACQUISTO

– Display AMOLED 1.43″”, GPS, Bussola, Altimetro e Funzioni Vocale” – contro gli inziali 121,23 euro con uno sconto del 61% – “ Console Retro Portatile Arkos R36s Plus – Schermo IPS 4″”, Sistema Linux a 64 Bit” – PREZZO 39,96 euro contro gli iniziali 49,30 euro con uno sconto del 18% – LINK PER L’ACQUISTO

– Schermo IPS 4″”, Sistema Linux a 64 Bit” – contro gli iniziali 49,30 euro con uno sconto del 18% – Smart Ring COLMI R10 – Monitoraggio Salute e Sonno, Impermeabile 5 ATM, Modalità Multi-Sport – PREZZO 23,29 euro contro gli inziali 46,55 euro con uno sconto del 49% – LINK PER L’ACQUISTO

– Monitoraggio Salute e Sonno, Impermeabile 5 ATM, Modalità Multi-Sport – contro gli inziali 46,55 euro con uno sconto del 49% – Cuffie Wireless SmailWolf-L80 – Bluetooth con Tre Modalità, Bassi Enthusiasti, Design Leggero – PREZZO 20,37 euro contro gli iniziali 46,88 euro con uno sconto del 56% – LINK PER L’ACQUISTO