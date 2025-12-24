Garmin: nuove beta per Fenix, Epix e Forerunner: tutte le novità

Quando si parla di smartwatch Garmin, gli aggiornamenti beta spesso anticipano le novità più attese dagli utenti, permettendo di testare funzioni in anteprima e ricevere importanti miglioramenti prima del rilascio ufficiale. Negli ultimi mesi Garmin ha avviato la distribuzione di diverse versioni beta per le linee Fenix, Epix e Forerunner, concentrandosi sia su correzioni di bug sia su affinamenti dell’esperienza d’uso.

Aggiornamenti beta più recenti

Una delle beta più recenti per i dispositivi Fenix 7, Epix 2, Enduro 2, Quatix 7 e Marq Gen 2 è la versione 25.03, rilasciata a metà dicembre 2025. Questa release si concentra soprattutto sulla stabilità generale del sistema e sulla risoluzione di problemi segnalati dagli utenti, oltre ad alcuni ritocchi all’interfaccia, come una barra di progresso più chiara durante la navigazione di audiolibri e altri contenuti multimediali.

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Sempre a dicembre è arrivata anche la beta 23.48, focalizzata su correzioni tecniche che includono la visualizzazione corretta dei sensori collegati nel menu dedicato e la risoluzione di spegnimenti imprevisti su specifiche schermate come quella del PlaneSync. Anche l’esperienza con il iR Remote è stata affinata per essere più fluida.

Forerunner non resta indietro

Parallelamente, Garmin ha messo in circolazione aggiornamenti beta per la gamma Forerunner, in particolare la versione 15.30 destinata a modelli come il Forerunner 970 e il Forerunner 570. Questo update si concentra sull’ottimizzazione delle prestazioni complessive e su correzioni di bug, offrendo una base più solida in vista di futuri rilasci più ricchi di funzioni.

Perché le beta contano

Le versioni beta, pur non essendo definitive, rappresentano un banco di prova importante per Garmin: consentono agli utenti più esperti di testare in anteprima funzioni e agli sviluppatori di raccogliere feedback reale prima di rendere disponibili le novità a tutti. Questo processo può far emergere correzioni significative per attività specifiche o per migliorare la compatibilità con sensori esterni, oltre a scolpire l’esperienza d’uso prima del rollout completo.

Installazione e partecipazione

Per installare queste beta è necessario essere iscritti al programma di test Garmin. Una volta fatto, l’aggiornamento può essere cercato direttamente dal menù delle impostazioni del dispositivo sotto Sistema > Aggiornamento software. Qui basta avviare una verifica per trovare e installare la versione beta disponibile.