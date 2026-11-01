Garmin Connect IQ 9.3: le app accedono a microfono e altoparlante

Gli smartwatch Garmin si preparano a fare un passo avanti piuttosto concreto sul fronte dell’audio. Con l’aggiornamento Connect IQ 9.3 le app di terze parti ottengono finalmente l’accesso al microfono e all’altoparlante dei dispositivi compatibili. Questo apre la strada a nuove funzioni per registrare e riprodurre contenuti sonori direttamente dall’orologio, senza dover dipendere soltanto dagli strumenti messi a disposizione dalla casa madre.

Fino a oggi queste due componenti erano di fatto un territorio riservato. Microfono e altoparlante potevano essere sfruttati esclusivamente dalle funzionalità sviluppate da Garmin, mentre chi realizzava applicazioni per la piattaforma doveva semplicemente farne a meno. Con la nuova versione il quadro cambia in modo sensibile, anche se non mancano alcuni vincoli da tenere in considerazione.

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L’elenco dei modelli interessati dalla novità è piuttosto ampio e abbraccia diverse fasce della gamma. Ci sono le serie Fenix 9 e Fenix 8, pensate per chi cerca un orologio robusto e completo. Accanto a queste compaiono Forerunner 570 e Forerunner 970, dedicati soprattutto alla corsa, oltre a Venu 4 e Venu X1. Chiude la lista Approach S72, il modello che il marchio rivolge agli appassionati di golf.

Cosa cambia per gli sviluppatori con Connect IQ 9.3

Il cuore dell’aggiornamento è una nuova funzione di acquisizione audio, che consente alle applicazioni di registrare suoni attraverso il microfono integrato nello smartwatch. Gli sviluppatori possono scegliere tra due formati, WAV e Ogg, e hanno a disposizione anche dei filtri per la riduzione del rumore e per la cancellazione dell’eco. Si tratta di strumenti utili per ottenere registrazioni più pulite, soprattutto in contesti dove i suoni di sottofondo rischiano di coprire la voce.

C’è poi un dettaglio tecnico che merita attenzione. Durante la registrazione l’audio non viene consegnato all’app solo alla fine della sessione ma arriva in piccoli blocchi, man mano che viene catturato. Questa modalità permette di elaborare le parole in tempo reale e potrebbe favorire la nascita di strumenti basati sui comandi vocali oppure sull’analisi immediata di ciò che il microfono raccoglie.

Sul versante opposto Connect IQ 9.3 introduce anche una funzione di uscita audio. Le applicazioni potranno riprodurre clip salvate in precedenza, contenuti generati mentre sono in esecuzione e altri file compatibili. Per gestire il tutto gli sviluppatori avranno a disposizione controlli dedicati alla riproduzione, alla regolazione del volume e al monitoraggio dell’avanzamento della traccia.

Al momento non è ancora chiaro se le app potranno scegliere in autonomia il dispositivo di uscita, passando ad esempio dall’altoparlante integrato dell’orologio alle cuffie Bluetooth. Su questo aspetto non sono arrivate indicazioni precise.

I limiti fissati da Garmin per microfono e altoparlante

L’apertura verso le app esterne non è totale e l’azienda ha stabilito alcune regole piuttosto chiare. La prima riguarda la registrazione, che può avvenire soltanto quando l’applicazione è attiva e in primo piano. Non è quindi consentito continuare a catturare l’audio nel momento in cui l’app viene spostata in background, una scelta che limita parecchio gli scenari di utilizzo ma che tutela anche chi indossa l’orologio.

Il secondo paletto riguarda le autorizzazioni. Per poter usare il microfono oppure l’altoparlante ogni singola applicazione dovrà ottenere i permessi necessari, senza i quali l’accesso a queste componenti resterà bloccato.

Fonte: TecnoAndroid