Minecraft, la Svizzera ricreata in scala 1:1 con il Cervino reale

Un progetto chiamato Blocks ha portato l’intera Svizzera in Minecraft con una ricostruzione in scala 1:1 in cui ogni blocco corrisponde a un metro reale e le montagne mantengono le loro altitudini effettive. Si possono attraversare le Alpi, scalare il Cervino e muoversi su un territorio di 41.285 km² ricreato a partire dai dati geografici ufficiali della Confederazione, il tutto pensato per Minecraft Java Edition.

Dietro l’iniziativa c’è Beda Good, sviluppatore del progetto Manifold, che già si occupava di trasformare i dati topografici svizzeri in modelli tridimensionali da stampare in 3D. Tutto parte dal fatto che dal 1° marzo 2021 swisstopo distribuisce gratuitamente gran parte dei propri prodotti digitali secondo il modello Open Government Data. Blocks ha sfruttato questa apertura per un’applicazione decisamente originale.

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Dai geodati di swisstopo a un mondo da esplorare

Il punto di forza della mappa sta nella corrispondenza tra coordinate, distanze e quote. Il Cervino non è una montagna generica costruita per somigliare all’originale ma nasce dalle misurazioni ufficiali, con creste, vallate, versanti e laghi nelle giuste proporzioni. La Dufourspitze, vetta più alta del Paese, arriva a 4.634 blocchi mentre il punto più basso si trova a circa 193 metri presso il Lago Maggiore. Sono ricostruiti anche ghiacciai, boschi, bacini idrici e dighe, dal ghiacciaio dell’Aletsch all’Eiger, dalla Jungfrau alla valle di Lauterbrunnen fino alla diga della Grande Dixence. Alberi, edifici e ponti derivano però da procedure automatiche che semplificano diverse geometrie, quindi una copia perfetta della realtà resta fuori portata.

La base principale è swissALTI3D, il modello digitale del terreno che esclude edifici e vegetazione. A piena risoluzione da 0,5 metri occupa circa 770 GB compressi. A questo si sommano swissTLM3D per strade, ferrovie e corsi d’acqua, swissBUILDINGS3D per le costruzioni, swissSURFACE3D per la vegetazione e swissBATHY3D per i fondali dei laghi. Le ortofoto SWISSIMAGE aiutano a distinguere neve e detriti glaciali, mentre per i ghiacciai entrano in gioco i dati del programma di monitoraggio GLAMOS e gli spessori del ghiaccio elaborati dall’ETH di Zurigo.

Il limite dell’altezza superato con Cubic Chunks

Il vero ostacolo tecnico riguarda la struttura del gioco. Nelle versioni moderne l’Overworld offre un intervallo verticale di 384 blocchi e Minecraft 1.12.2 si ferma normalmente a 256. Nessuna delle due configurazioni permette di rappresentare una montagna oltre i 4.000 metri restando fedeli al rapporto di un blocco per metro. La soluzione si chiama Cubic Chunks, una modifica per Minecraft Forge che estende enormemente le coordinate verticali caricando dinamicamente sezioni cubiche anche in altezza. Il prezzo da pagare è una compatibilità ridotta con altre mod e una configurazione obbligata, ovvero Minecraft Java Edition 1.12.2. Niente da fare quindi per Bedrock Edition, console e dispositivi mobili.

Anche le dimensioni sono importanti. La versione completa pesa circa 24 GB da scaricare e richiede intorno ai 60 GB su disco, perché il terreno viene generato man mano che il giocatore visita una zona per la prima volta. Un sistema di visualizzazione a lunga distanza consente di ammirare le montagne lontane e c’è perfino una modalità di volo accelerato da 1x a 100x, anche se oltre 20x la generazione dei blocchi non riesce a stare al passo. Servono almeno 16 GB di RAM con 8 GB dedicati al gioco.

Versione gratuita, coordinate e mappa completa

Chi vuole provare può scaricare gratis la regione della Jungfrau e dell’Aletsch, patrimonio naturale dell’UNESCO di circa 2.400 km², con un pacchetto da 1,1 GB che include Eiger, Mönch e Jungfrau. Occorrono una copia regolare di Minecraft Java Edition e Prism Launcher, che recupera da solo Forge e Java 8. Una volta importato l’archivio ZIP basta creare un mondo in giocatore singolo scegliendo nelle opzioni avanzate il tipo generator.schweiz.

Blocks adotta anche il sistema di coordinate svizzere CH1903+/LV95. La X di Minecraft equivale alla coordinata Est meno 2.480.000, la Z si ottiene sottraendo la coordinata Nord da 1.300.000 e la Y indica la quota sul livello del mare. Una mappa interattiva sul sito del progetto fornisce direttamente il comando di teletrasporto, per esempio quello che porta vicino alla vetta della Jungfrau a circa 4.158 metri. La versione integrale con tutto il territorio nazionale è arrivata in Early Access il 19 ottobre 2026.

Fonte: TecnoAndroid