Garante Privacy, chiamata al numero sbagliato costa 8.000 euro

Una telefonata promozionale finita al numero sbagliato è costata cara a una società di formazione. Il Garante Privacy ha inflitto una sanzione da 8.000 euro a Business School S.r.l. per diverse violazioni in materia di protezione dei dati personali, a partire da una chiamata di telemarketing diretta verso un’utenza mobile iscritta al Registro Pubblico delle Opposizioni. Il provvedimento n. 642 del 23 settembre 2026 è stato reso noto nella newsletter dell’Autorità del 12 novembre 2026 e chiude una vicenda cominciata alla fine del 2024. Oltre al contatto indesiderato pesano la mancata risposta nei tempi previsti a una richiesta dell’interessato e il mancato rispetto delle modalità indicate dal Garante per trasmettere le informazioni. Il cuore della decisione sta in un principio piuttosto netto perché un semplice errore di digitazione non basta a scagionare l’azienda.

La segnalazione e una risposta arrivata sette mesi dopo

Tutto parte il 30 dicembre 2024, quando un utente segnala all’Autorità di aver ricevuto una chiamata commerciale dalla società nonostante il suo cellulare fosse iscritto al Registro Pubblico delle Opposizioni dal 31 agosto 2024. Davanti alla contestazione l’operatrice avrebbe parlato di un consenso esplicito al trattamento dei dati senza però spiegarne l’origine, per poi interrompere la conversazione.

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Con la stessa segnalazione, inviata per conoscenza anche all’azienda, l’utente aveva esercitato i diritti previsti dagli articoli 15, 17 e 21 del GDPR cioè accesso, cancellazione e opposizione al trattamento. Il termine di un mese è però trascorso senza un riscontro adeguato. Un primo messaggio con scuse generiche e la proposta di un contatto telefonico informale è arrivato soltanto il 7 agosto 2025, oltre sette mesi dopo e solo in seguito all’intervento dell’Autorità. Una replica giudicata insufficiente anche perché priva di informazioni concrete sui diritti esercitati.

La difesa dell’azienda e la posizione del Garante

Nel corso del procedimento Business School S.r.l. ha attribuito la telefonata a uno sbaglio dell’operatrice nel comporre le ultime cifre del numero. La società ha spiegato di aver acquistato da un fornitore terzo 1500 anagrafiche profilate per una campagna rivolta ad alcuni comuni di Campania e Puglia, liste che il fornitore stesso aveva dichiarato conformi al Registro. Il numero del segnalante non compariva tra quelli acquistati e lui, residente in Sicilia, non rientrava neppure nel pubblico della campagna. Il ritardo nella risposta è stato invece ricondotto a difficoltà organizzative interne e alla necessità di verificare la presenza dei suoi dati negli archivi, mentre la mancata trasmissione delle osservazioni formali anche al segnalante sarebbe dipesa da un disguido durante la chiusura estiva.

Il Garante Privacy ha considerato plausibile l’ipotesi dell’errore umano, più credibile di un uso massivo e consapevole di numerazioni non filtrate. Questo però non cancella l’illiceità del contatto, avvenuto verso un’utenza iscritta all’RPO in assenza di un consenso specifico e successivo all’iscrizione. Chi gestisce campagne commerciali deve fare in modo che le procedure impediscano per quanto possibile di chiamare numeri estranei alle liste già verificate. La digitazione manuale di un numero simile a uno presente negli elenchi ha rivelato l’assenza di un controllo automatico capace di bloccare le chiamate non autorizzate. Da qui il richiamo al principio di responsabilizzazione previsto dal GDPR, che impone alle aziende misure tecniche e organizzative adeguate. Confermate anche le violazioni legate alla risposta tardiva e incompleta all’interessato e alla scarsa collaborazione durante l’istruttoria.

Multa, nuovi obblighi e regole del Registro

La sanzione da 8.000 euro tiene conto dell’insieme delle condotte contestate, dal contatto promozionale privo di una base giuridica idonea fino al ritardo nella gestione della richiesta e alla mancata piena collaborazione con l’Autorità. Oltre al pagamento la società dovrà fornire all’utente entro 30 giorni dalla notifica una risposta scritta, completa e tracciabile alla richiesta presentata nel dicembre 2024. Nello stesso termine dovrà comunicare al Garante le iniziative adottate per rispettare le prescrizioni.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni, esteso dal 27 luglio 2022 anche alle numerazioni mobili, consente di opporsi gratuitamente all’uso del proprio numero per finalità di telemarketing. L’iscrizione comporta in generale la revoca dei consensi rilasciati in precedenza per scopi promozionali, salvo le eccezioni previste dalla normativa come gli eventuali consensi specifici prestati dopo l’iscrizione.

Fonte: TecnoAndroid