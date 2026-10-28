Garage Italia Spiaggina M: la spiaggina elettrica a 4 posti

Garage Italia guarda di nuovo al mare e lo fa con la Spiaggina M, una vettura che pesca a piene mani nella tradizione delle auto da spiaggia ma cambia radicalmente il modo di muoversi. Il progetto punta infatti su un’alimentazione a batterie e su un abitacolo da 4 posti, due elementi che bastano già a raccontare la direzione scelta. Sullo sfondo, impossibile non notarlo, c’è la storica Fiat 500 Jolly, che da lontano sembra quasi mandare i suoi saluti a questa erede moderna.

L’idea alla base è semplice e proprio per questo funziona. Si tratta di riportare sul lungomare un tipo di auto che per molti appassionati coincide con l’immagine stessa dell’estate italiana. La spiaggina non è mai stata soltanto un mezzo per spostarsi da un punto all’altro, ma un piccolo manifesto di leggerezza, fatto di aria aperta e di tragitti brevi verso la sabbia. Con la Spiaggina M l’atelier milanese prova a recuperare quello spirito senza fermarsi a un semplice esercizio di nostalgia.

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Il richiamo alla Fiat 500 Jolly

Parlare di questa novità senza tirare in ballo la Fiat 500 Jolly sarebbe davvero difficile. È lei il riferimento più immediato, il modello che ha reso celebre l’idea stessa di piccola auto da mare e che ancora oggi, nell’immaginario di tanti, rappresenta il prototipo perfetto della vacanza su quattro ruote. La nuova proposta di Garage Italia non nasconde questo legame, anzi sembra quasi rivendicarlo con orgoglio, come se volesse ricordare da dove arriva tutta questa storia.

Il punto interessante è che il rimando al passato non diventa una gabbia. Il carattere è quello di una volta, con quella voglia di sole e di libertà che le spiagge italiane portano con sé, ma il contenuto cambia parecchio. La storica vettura resta un punto di partenza, mentre la Spiaggina M prende una strada tutta sua, adattando una formula molto amata alle esigenze di oggi.

Batterie e quattro posti per il 2026

La prima differenza che salta all’occhio riguarda proprio la propulsione. La scelta di un sistema a batterie trasforma l’esperienza in qualcosa di silenzioso, perfettamente in linea con contesti dove il rumore di un motore tradizionale stonerebbe parecchio. Pensare a una vettura del genere che scivola lungo una strada costiera senza disturbare chi si gode il mare rende bene l’idea di quanto il concetto di spiaggina possa sposarsi con la mobilità elettrica.

Poi c’è la questione dello spazio. I 4 posti rappresentano un dettaglio tutt’altro che marginale, perché permettono di portare con sé famiglia o amici e rendono la vettura più versatile rispetto a una semplice due posti da passeggio. Un’auto da mare, del resto, vive di compagnia, di borse da spiaggia e di gite improvvisate, e un abitacolo capace di accogliere più persone si adatta molto meglio a questo stile di utilizzo.

Il progetto si inserisce così nel panorama del 2026 come una reinterpretazione che tiene insieme due mondi apparentemente lontani. Da una parte c’è la memoria di un’icona come la Fiat 500 Jolly, dall’altra la spinta verso soluzioni più moderne e attente all’ambiente. Il risultato è una vettura che porta il nome di Garage Italia e che punta a riportare al mare un pezzo di tradizione, questa volta con le batterie e con quattro posti a disposizione.

Fonte: TecnoAndroid