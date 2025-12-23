Galaxy Z TriFold: gli screenshot hanno una risoluzione strana

Come ben sapete, il nuovo Samsung Galaxy Z TriFold offre un display interno da 10 pollici e un display esterno da 6,5 pollici, ovviamente questa differenza di diagonale e di fattore di forma implica anche delle differenze per quanto riguarda la gestione delle applicazioni che ovviamente girano ad una risoluzione diversa rispetto a quella di partenza quando si fa un passaggio da uno schermo all’altro.

A garantire la continuità tra il passaggio da uno schermo all’altro per quanto riguarda l’uso di un’applicazione, ci pensa la piattaforma App Continuity che consente lo switch senza dover necessariamente chiudere l’applicazione, quando questo software è disattivato infatti passare da un display all’altro porta alla visualizzazione della schermata home, proprio questo passaggio però ha comportato per Samsung una sfida decisamente singolare che agli occhi dei più attenti non è passata inosservata, stiamo parlando della gestione degli screenshot che è effettivamente mostrano un comportamento particolare.

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Cambio di risoluzione

Ovviamente gli screenshot rappresentano l’istantanea della risoluzione dello schermo in vari momenti, nello specifico è stato notato che quando si fa il passaggio dal display interno a quello esterno, l’app debba essere renderizzata, con rischio per i dati non salvati , dinamica che obbliga Samsung ad abbassare la risoluzione del display esterno dai 1.080 x 2.520 pixel originali a 822 x 1.918 per avere su entrambi la stessa scala di densità di pixel.

Nello specifico si tratta di una piccola differenza che agli occhi di molti passerà completamente inosservata, ma che sicuramente agli occhi di più esperti invece non resterà nascosta, nonostante comunque App Continuity faccia un upscaling, non si riesce ad arrivare alla risoluzione nativa dello schermo, fermandosi a quella che vi abbiamo indicato sopra, tutto ciò ovviamente non compromette il funzionamento e l’esperienza d’uso dello smartphone, ma sicuramente dimostra ancora una volta la complessità nella gestione delle piattaforme in dispositivi particolari come questi.