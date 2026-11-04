MediaWorld verso JD.com: l’UE approva con condizioni

La Commissione Europea ha autorizzato, con alcune condizioni, l’acquisizione di Ceconomy da parte del gigante cinese JD.com. Si tratta del gruppo tedesco che controlla MediaMarkt e Saturn e che in Italia opera con il marchio MediaWorld. Le insegne rosse e bianche dei negozi di elettronica fanno ormai parte del paesaggio commerciale di tantissime città europee, mentre il nome del compratore resta ancora poco familiare a gran parte dei consumatori. Eppure è proprio questa grande realtà del commercio online a un passo dal prendere il controllo dell’azienda che sta dietro a quei punti vendita.

Il via libera di Bruxelles è arrivato il 3 novembre. L’offerta, annunciata nel luglio 2025, fissava un prezzo di 4,60 euro per azione e valutava l’intero capitale intorno ai 2,2 miliardi di euro. Questa cifra però non coincide con l’esborso effettivo del compratore. L’approvazione europea rimuove l’ultimo ostacolo regolatorio ancora aperto, ma l’acquisto non è ancora formalmente concluso. Il gruppo cinese conta di chiudere la transazione entro il 12 novembre.

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Per capire la portata dell’affare basta guardare oltre il solo marchio MediaMarkt. La rete di Ceconomy supera i 1.000 negozi e dà lavoro a circa 50.000 persone. Sul fronte della proprietà, JD.com si è assicurata con la sua offerta il 59,8% del capitale per circa 1,3 miliardi di euro. Convergenta, società legata alla famiglia fondatrice, manterrà invece una quota del 25,35%. Grazie all’accordo tra i due azionisti, dopo la chiusura dell’operazione al gruppo cinese spetteranno i diritti di voto relativi a una partecipazione congiunta dell’85,2%.

Perché JD.com punta sui negozi fisici europei

Non si parla certo di una piccola impresa in cerca di spazio fuori dai confini nazionali. JD.com è uno dei grandi nomi del commercio elettronico cinese e dispone di un’imponente infrastruttura propria di magazzini e distribuzione. Il suo sbarco nel Vecchio Continente non nasce con questa acquisizione, visto che nel marzo 2026 la società ha lanciato Joybuy in sei paesi europei. L’interesse per Ceconomy segue una logica commerciale piuttosto chiara: affiancare all’esperienza nelle vendite via internet e nella logistica una rete di punti vendita già conosciuta e apprezzata dal pubblico.

A Bruxelles, però, l’operazione ha sollevato più di una perplessità. La Commissione l’ha esaminata in base al Regolamento sulle sovvenzioni estere, la normativa pensata per evitare che gli aiuti concessi da governi extra UE alterino la concorrenza nel mercato comunitario. Durante l’indagine sono emersi finanziamenti agevolati, incentivi fiscali e sussidi ricevuti dal gruppo in Cina, aiuti che avevano contribuito a sviluppare le sue capacità logistiche e tecnologiche. Secondo l’organismo europeo, questi vantaggi avrebbero potuto rafforzare la possibilità di finanziare le proprie attività e di applicare politiche di prezzo aggressive a scapito dei concorrenti europei.

Gli impegni richiesti e cosa cambia per i clienti

Per ottenere l’approvazione il compratore ha dovuto accettare una serie di impegni. Le operazioni economiche con Ceconomy, compresi i finanziamenti, dovranno avvenire a condizioni di mercato e senza vantaggi artificiali legati agli aiuti ricevuti. JD.com dovrà inoltre offrire ad altri rivenditori i propri servizi di magazzino e logistica, e a soggetti terzi i propri servizi tecnologici, alle stesse condizioni garantite alla nuova controllata. Questi obblighi resteranno in vigore per dieci anni e un supervisore indipendente ne verificherà il rispetto sotto il controllo della Commissione Europea. L’obiettivo di Bruxelles è impedire che i sussidi stranieri si trasformino in vantaggi competitivi indebiti all’interno dell’Unione.

Chi acquista abitualmente da MediaMarkt o da MediaWorld si chiederà cosa cambierà da qui in avanti. L’intesa prevede il mantenimento dei marchi per cinque anni e, per tre anni, alcune restrizioni ai licenziamenti per motivi operativi e alle chiusure di negozi decise dal compratore, pur con delle eccezioni. Il gruppo cinese punta anche a sfruttare la propria infrastruttura tecnologica e logistica per ampliare l’assortimento di prodotti e accorciare i tempi di consegna, obiettivi i cui risultati non sono ancora misurabili. L’operazione conferma comunque la volontà di JD.com di consolidare la propria presenza nel commercio europeo, questa volta appoggiandosi a una rete di negozi che i consumatori conoscono già bene.

Fonte: TecnoAndroid