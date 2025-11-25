Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic: arriva la One UI 8

Quando Samsung ha annunciato la One UI per Smartwatch ha anche annunciato tutti i dispositivi sui quali l’interfaccia grafica di ultima generazione sarebbe arrivata, nello specifico ha garantito che tutti i dispositivi a partire da Galaxy Watch 5 avrebbero ricevuto l’aggiornamento all’ultima versione dell’interfaccia grafica, ed ora a circa un mese di distanza dall’aggiornamento per Galaxy Watch 7, l’azienda ha iniziato il rilascio ufficiale anche per il modello precedente, nello specifico Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic.

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Distribuzione in Corea del sud

Nello specifico, l’ultima versione dell’interfaccia grafica basata su WearOS 6 e attualmente in fase di distribuzione in tutti i dispositivi distribuiti in Corea del sud e porta all’interno del codice build la sigla finale CYK2, si tratta di una procedura standard per quanto riguarda Samsung che inizialmente rilascia le ultime versioni all’interno delle mura amiche e se non vengono riscontrati i bug critici o problemi di qualsiasi genere poi procede al rilascio globale in tutti gli altri mercati Europa compresa, dunque è altamente probabile che nei prossimi giorni assisterete all’arrivo dell’update potrete effettuarlo senza nessun tipo di problema.

Ovviamente si tratta di un aggiornamento di grande importanza dal momento che porta consegna innanzitutto un cambiamento grafico decisamente necessario per portare una ventata d’aria fresca al design, ma allo stesso tempo implementa miglioramenti di vario genere sia in termini di stabilità e prestazioni sia in termini di funzionalità e connettività con le piattaforme dedicate alla salute come Samsung Health.

Ovviamente, nel corso dei prossimi giorni, verificate che l’aggiornamento sia disponibile e se non sapete come fare i passi da seguire sono molto semplici, vi basterà aprire lo smartphone su cui avete sincronizzato lo smartwatch e avviare l’applicazione Galaxy Wearable, dopodiché recatevi nella sezione impostazioni dell’orologio, fate tap sulla sezione Aggiornamento software orologio e selezionare Scarica e installa, se presente l’update verrà installato in pochi minuti.