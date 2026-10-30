Galaxy S27 Ultra: batteria da 5.700 mAh al silicio carbonio

Samsung ha già avviato i lavori sulla prossima generazione di top di gamma, e sul fronte della batteria del Galaxy S27 Ultra cominciano ad arrivare indizi piuttosto concreti. Nel database di certificazione sudcoreano Safety Korea sono comparse due celle che sarebbero destinate proprio all’Ultra e a un secondo modello, il Galaxy S27 Pro. Quest’ultimo non ha ancora ricevuto alcuna conferma ufficiale da parte del colosso coreano, anche se se ne parla ormai da diversi mesi.

Le immagini delle batterie certificate, purtroppo, non permettono di leggere con chiarezza le capacità. Il quadro però si fa decisamente più nitido se si incrociano queste informazioni con alcune certificazioni cinesi emerse in precedenza. Galaxy S27 Ultra punterebbe su un accumulatore da circa 5.700 mAh, mentre Galaxy S27 Pro si fermerebbe attorno ai 5.200 mAh. Entrambe le celle portano la firma di Zhuhai CosMX Power, un produttore cinese che nel settore è già un nome conosciuto.

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Un salto di capacità che pesa davvero

Il confronto con l’attuale generazione rende bene l’idea. Galaxy S26 Ultra monta una batteria da 5.000 mAh, quindi il passo avanti per il nuovo modello di punta sarebbe intorno al 14%. Non proprio un ritocco di poco conto, anzi. Su uno smartphone che già oggi viene scelto da chi pretende autonomia e prestazioni, qualche centinaio di mAh in più fa la differenza nell’uso quotidiano.

La parte interessante sta nel modo in cui Samsung riuscirebbe a ottenere questo incremento senza rendere il telefono più spesso. Il merito andrebbe alla tecnologia al silicio carbonio, che consente di immagazzinare più energia a parità di volume rispetto alle celle tradizionali. In pratica lo spazio interno resta più o meno lo stesso ma la capacità cresce. C’è comunque un rovescio della medaglia, perché le batterie di questo tipo portano con sé qualche compromesso sul fronte della longevità nel tempo.

Un dettaglio che vale la pena tenere a mente riguarda proprio la natura di questi componenti. Le celle comparse nei database sono infatti batterie di preproduzione, e Samsung finora non ha confermato nulla. Né le specifiche definitive dei due smartphone né, come accennato, l’esistenza stessa di Galaxy S27 Pro all’interno della gamma.

La ricarica resta ferma a 60W

Se sulla capacità le novità sembrano promettenti, sul versante della velocità di rifornimento il copione è lo stesso degli ultimi anni. Le certificazioni precedenti indicano una ricarica a 60W via cavo per entrambi i modelli, esattamente il valore già offerto da Galaxy S26 Ultra. Nessun balzo in avanti, quindi, almeno stando alle informazioni disponibili finora.

Chi sperava di vedere finalmente un top di gamma Samsung capace di spingersi fino ai 100W o oltre dovrà con ogni probabilità pazientare ancora. La strada imboccata dall’azienda appare piuttosto definita e punta tutto su una maggiore autonomia mantenendo invariati i tempi di ricarica. Una scelta che privilegia la durata della singola carica rispetto alla rapidità con cui si torna al 100%.

Per Galaxy S27 Ultra lo scenario delineato dalle certificazioni è quindi quello di una batteria più capiente, resa possibile dalle celle al silicio carbonio, abbinata alla stessa potenza di ricarica della generazione attuale. Galaxy S27 Pro, invece, si collocherebbe un gradino sotto con i suoi 5.200 mAh, sempre con supporto ai 60W via cavo. Anche sui display dei due modelli, intanto, le indiscrezioni non mancano.

Fonte: TecnoAndroid