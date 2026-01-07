Galaxy Book 6 Ultra: potenza e grafica per creativi e professionisti

Al CES 2026 Samsung ha fatto una scelta piuttosto chiara: invece di cercare l’effetto wow a tutti i costi, ha deciso di sistemare ciò che negli anni era rimasto un po’ in sospeso. In mezzo a televisori enormi e gadget futuristici, la nuova famiglia Galaxy Book 6 è arrivata quasi in punta di piedi, ma con un messaggio molto concreto. Questi notebook non vogliono stupire per forza, vogliono funzionare meglio. Più veloci, più ordinati nel design e soprattutto pensati per accompagnarti per un’intera giornata senza costringerti a cercare una presa di corrente a metà pomeriggio.

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Samsung Galaxy Book 6 punta a efficienza e autonomia senza fronzoli

Non è un caso che il debutto sia avvenuto insieme agli annunci Intel. Tutta la linea Galaxy Book 6 ruota infatti attorno ai nuovi processori Panther Lake, che Samsung ha declinato in tre modelli ben distinti: Book 6, Book 6 Pro e Book 6 Ultra. Ed è proprio l’Ultra a prendersi la scena. Con il suo display da 16 pollici e la possibilità di spingersi fino ai Core Ultra X9, questo portatile sembra pensato per chi lavora con contenuti pesanti o pretende qualcosa in più anche dal punto di vista grafico. L’abbinamento tra Intel Arc e le nuove GPU NVIDIA RTX serie 50, nelle varianti 5070 e 5060, racconta chiaramente a chi si rivolge. Secondo Samsung, il salto in avanti rispetto alla generazione precedente si sente, sia nella potenza pura della CPU sia nelle prestazioni grafiche, e l’idea è quella di offrire un notebook che non vada in affanno appena il carico di lavoro aumenta.

Uno dei temi che Samsung ha voluto affrontare senza troppi giri di parole è quello del calore. I portatili sottili sono belli, ma se poi scaldano o rallentano diventano frustranti. Per questo tutta la gamma Galaxy Book 6 adotta una nuova soluzione termica, con camere di vapore più grandi e ventole ripensate. L’Ultra fa un passo in più, introducendo un doppio flusso d’aria dedicato alla GPU, una scelta che punta a mantenere le prestazioni stabili anche quando il lavoro si fa serio e prolungato.

AMOLED 2X e design minimalista migliorano l’esperienza

Il Galaxy Book 6 Pro, disponibile da 14 e 16 pollici, si posiziona un gradino sotto ma condivide molti elementi chiave. I pannelli AMOLED 2X sono uno di questi e rappresentano probabilmente uno dei punti più forti dell’intera gamma. La risoluzione elevata, la luminosità che arriva a 1.000 nit e il refresh rate adattivo fino a 120 Hz rendono l’esperienza visiva piacevole non solo per lavorare, ma anche per guardare contenuti o semplicemente passare ore davanti allo schermo senza affaticarsi.

Sul piano estetico Samsung ha scelto di togliere, più che aggiungere. Linee pulite, meno fronzoli e qualche dettaglio finalmente azzeccato, come il ritorno del lettore di schede SD a dimensione standard sul modello Ultra. Una piccola cosa, forse, ma chi lavora con foto e video sa quanto possa fare la differenza. Anche l’esperienza d’uso è stata affinata, con una tastiera rivista, trackpad aptici e un comparto audio che guarda finalmente verso l’alto, sia in senso letterale che qualitativo.

I nuovi Galaxy Book 6 sono più sottili, promettono autonomie molto generose e strizzano l’occhio all’intelligenza artificiale senza farne un manifesto. Prezzi e disponibilità restano ancora un’incognita, ma una cosa è chiara: Samsung sembra aver ascoltato chi i suoi notebook li usa davvero, e questa volta si sente.