Nvidia RTX 5060 e 5060Ti: specifiche ufficiali e prezzi di lancio

Dopo una lunghissima attesa nella giornata di ieri l’azienda californiana ha finalmente svelato al mondo le sue due nuove schede video dedicate alla fascia ultra mainstream del mercato, stiamo parlando della RTX 5060 e della sorella maggiore 5060 Ti, due schede di fascia base, ovviamente pensate per quegli utenti che desiderano giocare a tutti i titoli attualmente in commercio senza preoccuparsi troppo delle prestazioni ma allo stesso tempo senza pretese, nello specifico infatti queste schede non sono pensate per il 4K, bensì per una risoluzione decisamente al di sotto, ma comunque in grado di offrire soddisfazioni.

Le specifiche e il prezzo

Le schede in questione dunque rispettano per la maggior parte le specifiche trapelate online nelle scorse settimane, il modello di fascia leggermente più alta si presenta anche questa volta, un po’ come accaduto anche per la generazione precedente, in una variante da 8 GB e in una da 16 GB di RAM video che arrivano, per entrambe le schede, allo standard GDDR7.

Per quanto riguarda invece il prezzo di vendita, al momento è disponibile solo quello della variante Ti che in Europa avrà un prezzo di listino di partenza pari a 409 € per la variante da 8 Gigabyte e 489 € per la variante da 16 GB, ovviamente si può desumere con facilità che il modello ultra base è pensato per un gaming senza troppe preoccupazioni in full HD mentre il modello di fascia leggermente più elevata soprattutto nella sua variante da 16 GB può spingersi fino al 1440 P senza problemi, il tutto ovviamente grazie anche alla tecnologia DLSS 4 che anche in queste schede dà accesso alla multi frame generation, ecco di seguito le specifiche complete.

5060

Architettura Shader Cores : Blackwell SM, 19 TFLOPS

: Blackwell SM, 19 TFLOPS Tensor Cores : 5ª Gen, FP4/FP8/FP16, 614 AI TOPS

: 5ª Gen, FP4/FP8/FP16, 614 AI TOPS RT Cores : 4ª Gen, 58 TFLOPS

: 4ª Gen, 58 TFLOPS DLSS Version : 4

: 4 AMP Processor : Sì

: Sì NV Encoders : Nona generazione

: Nona generazione NV Decoders : Sesta generazione

: Sesta generazione Memory Subsystem : 8GB GDDR7

: 8GB GDDR7 PCI Express : Quinta generazione

: Quinta generazione DisplayPort : 2.1b fino a UHBR20

: 2.1b fino a UHBR20 Prezzo: $299

5060 Ti