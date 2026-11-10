SwitchBot Permanent Outdoor Lights: 30 metri smart con Matter

Si chiamano SwitchBot Permanent Outdoor Lights le nuove luci smart da esterno che l’azienda specializzata in dispositivi intelligenti e soluzioni robotiche per la casa ha presentato in via ufficiale. L’idea è piuttosto pratica. Si tratta di un impianto di illuminazione permanente lungo 30 metri da fissare una volta sola sotto grondaie, balconi, porticati, pergolati, ingressi dei garage o lungo i vialetti, senza doverlo montare e smontare a ogni cambio di stagione. Il sistema lavora su due fronti. Da una parte offre milioni di colori ed effetti dinamici per Natale, Halloween, feste, eventi sportivi e serate all’aperto. Dall’altra mette a disposizione LED dedicati alla luce bianca per l’uso di tutti i giorni, il tutto con supporto nativo a Matter.

Tecnologia RGBIC+WW e luce bianca regolabile

Il cuore del prodotto è la tecnologia RGBIC+WW 3 in 1, che mette insieme LED RGB, luce bianca calda e luce bianca fredda. I 30 metri complessivi ospitano 72 LED distribuiti in sei segmenti da 5 metri e grazie al controllo IC integrato è possibile mostrare colori differenti nello stesso momento lungo tutta l’installazione. Il risultato sono effetti decisamente più articolati rispetto alle classiche strisce monocromatiche, con 16 milioni di tonalità a disposizione per sfumature, transizioni progressive e sequenze multicolore adatte a ogni occasione.

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Per la luce bianca SwitchBot non si è affidata soltanto alla miscelazione dei canali RGB ma ha previsto LED specifici. Ogni punto luce arriva a 40 lumen e l’impianto completo tocca i 2.600 lumen secondo i dati dichiarati dal produttore. La temperatura colore si regola da 2700K a 6500K, quindi si passa da tonalità calde e accoglienti a una luce più fredda che migliora la visibilità degli spazi esterni. Dall’app l’intensità si modula gradualmente dall’1% al 100%.

Matter senza hub, resistenza IP67 e installazione

Il supporto a Matter over WiFi permette di collegare le luci direttamente alle piattaforme compatibili senza uno SwitchBot Hub aggiuntivo. Serve comunque un controller Matter, per esempio Apple HomePod mini. Tra gli ecosistemi supportati figurano Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant e Samsung SmartThings, con la possibilità di usare comandi vocali, gestire tutto da remoto e creare automazioni insieme a dispositivi di marchi diversi. Con Apple Home, ad esempio, l’illuminazione esterna può entrare in scenari personalizzati assieme ad altri accessori. Le luci si abbinano anche agli altri prodotti SwitchBot, così da coordinare il giardino con gli ambienti interni.

Sul fronte della robustezza le stringhe LED hanno certificazione IP67 contro polvere e acqua, mentre controller e alimentatore si fermano a IP65. Un rivestimento resistente ai raggi ultravioletti limita scolorimento e deterioramento dei materiali. Il funzionamento è garantito tra 20 gradi sotto zero e 60 gradi e la durata dichiarata dei LED arriva a 55.000 ore, un dettaglio non da poco quando l’impianto finisce in punti scomodi come grondaie e strutture sopraelevate. Per il fissaggio ci sono il nastro adesivo 3M, indicato per superfici lisce come legno rifinito e metallo, oppure le viti fornite per cemento, mattoni, ringhiere e legno grezzo. I cavi di prolunga inclusi consentono di collegare sezioni separate fino a coprire 36 metri.

Controllo, sincronizzazione musicale e prezzo

La gestione passa dall’app SwitchBot, dagli assistenti vocali oppure dal controller cablato presente in confezione, che funziona anche senza WiFi e consente accensione, spegnimento e 10 livelli di luminosità. L’app aggiunge la scelta di colori, temperatura del bianco ed effetti dinamici, oltre a scene preimpostate, timer e programmazioni utili per accendere le luci al tramonto o spegnerle durante la notte evitando consumi inutili. C’è poi la sincronizzazione con la musica tramite microfono integrato, che fa reagire colori ed effetti al ritmo dei suoni ambientali durante feste ed eventi all’aperto. Chi preferisce un comando fisico senza passare dallo smartphone può acquistare a parte il telecomando SwitchBot Remote.

Le SwitchBot Permanent Outdoor Lights sono già disponibili sul sito ufficiale del marchio e sullo store Amazon del produttore. Il sistema completo da 30 metri ha un prezzo consigliato di 199,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid