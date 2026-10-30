Fujifilm verso il nastro magnetico x5: la spinta arriva dall’AI

Fujifilm starebbe preparando un deciso aumento della propria capacità produttiva di nastro magnetico, con l’obiettivo di quintuplicarla per rispondere alla domanda di spazio di archiviazione spinta dall’intelligenza artificiale. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe della più importante espansione produttiva del gruppo negli ultimi vent’anni circa. Un dettaglio che da solo basta a misurare il peso dell’operazione e quanto il mercato dei dati stia cambiando ritmo.

A prima vista può sembrare strano. Il nastro magnetico evoca immagini di vecchie cassette e di archivi polverosi, qualcosa che molti considerano superato da tempo. Eppure la scelta di Fujifilm va esattamente nella direzione opposta e racconta una storia diversa, fatta di numeri enormi e di informazioni che vanno conservate da qualche parte.

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Perché l’intelligenza artificiale fa crescere la domanda di nastro

Il legame tra intelligenza artificiale e supporti di memoria è più diretto di quanto si pensi. I sistemi di AI vivono di dati, ne consumano in quantità impressionanti e ne producono altrettanti. Tutto questo materiale deve trovare posto, e non sempre ha senso tenerlo su supporti costosi pensati per un accesso continuo e immediato. Proprio qui entra in gioco l’archiviazione dati a lungo termine, un ambito in cui il nastro continua a ritagliarsi uno spazio preciso.

La decisione di moltiplicare per cinque la produzione nasce quindi da una pressione concreta. La crescita delle applicazioni legate all’AI genera un fabbisogno di capacità che il colosso intende intercettare con un intervento di dimensioni rare per il settore. Non un semplice ritocco agli impianti, insomma, ma un salto netto rispetto ai volumi attuali. Il fatto che la domanda arrivi proprio da uno dei comparti più avanzati della tecnologia aggiunge un elemento curioso alla vicenda. Una delle soluzioni di memorizzazione più tradizionali si trova così a fare da supporto a una delle innovazioni più discusse del momento, con il nastro magnetico che diventa parte dell’infrastruttura su cui poggia la nuova ondata di servizi intelligenti.

Un investimento che non si vedeva da circa vent’anni

Il dato più significativo resta quello temporale. Per trovare un’espansione produttiva di portata paragonabile bisogna tornare indietro di circa due decenni, e questo dice molto sulla fiducia che il gruppo ripone nella tenuta della domanda. Aumentare di cinque volte la capacità produttiva significa scommettere su un bisogno destinato a durare, non su un picco passeggero.

Per Fujifilm la mossa rappresenta un modo per consolidare la propria presenza in un segmento che, lontano dai riflettori, si sta rivelando strategico. Mentre l’attenzione generale si concentra su chip e modelli linguistici, la parte meno visibile della filiera, quella che si occupa di conservare le informazioni, sta vivendo una fase di forte richiesta.

La portata del piano emerge anche dal confronto con il passato recente del settore, che per lungo tempo non ha registrato interventi di questa scala. Il moltiplicatore scelto, cinque volte la capacità attuale, è il segno di un cambio di passo voluto e pianificato per stare dietro alla crescita dei volumi di archiviazione dati legati all’intelligenza artificiale, ed è con questo obiettivo che il gruppo punta a quintuplicare la produzione di nastro magnetico.

Fonte: TecnoAndroid