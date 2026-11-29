Capita spesso di voler stampare un’immagine da Chrome, che sia una fotografia, un’infografica creata con un chatbot o un modello di intelligenza artificiale oppure un disegno trovato online, e di trovarsi davanti all’anteprima dell’intera pagina Web con testi, menu e altri elementi inutili. Succede quando si clicca con il tasto destro e si sceglie Stampa direttamente dal sito. È un inconveniente comune, soprattutto quando serve portare su carta una sola immagine senza ritagliarla o modificarla con programmi esterni.

La soluzione è più semplice di quanto sembri perché Google Chrome consente di isolare il contenuto grafico dal resto della pagina con pochi clic. Serve però un po’ di attenzione alle impostazioni di stampa, dato che basta poco per ritrovarsi con bordi tagliati, proporzioni alterate o immagini troppo piccole sul foglio.

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Come stampare solo l’immagine e farla stare tutta su un A4

Il metodo più rapido non richiede estensioni né applicazioni aggiuntive e funziona con le immagini che il browser apre direttamente, compresi i formati JPEG, PNG e WebP. Sulla pagina che contiene l’immagine si porta il puntatore sopra di essa, si preme il tasto destro del mouse e si seleziona Apri immagine in un’altra scheda. Nella nuova scheda compare soltanto la grafica, senza il contenuto della pagina originale. A quel punto si preme CTRL+P, si sceglie la stampante e si controlla l’anteprima prima di cliccare su Stampa. Il passaggio decisivo è proprio l’apertura separata, perché così Chrome non deve più impaginare l’articolo o il sito e si occupa solo di foto, grafici, mappe, disegni o schemi didattici.

Il discorso si complica con il formato. Un foglio A4 misura 210 × 297 millimetri e ha un rapporto tra i lati di circa 1,41, mentre una fotografia in 16:9 è molto più larga che alta. Cercando di riempire tutta la pagina, una parte dell’immagine rischia di finire fuori dall’area stampabile. Nella finestra aperta con CTRL+P conviene impostare A4 come formato della carta, eventualmente espandendo Altre impostazioni, e scegliere Orizzontale per le immagini larghe o Verticale per quelle sviluppate in altezza. Poi va controllata l’opzione Scala, riducendo gradualmente la percentuale se l’immagine non rientra, insieme ai Margini da adattare all’area stampabile della periferica. Nell’anteprima devono essere visibili tutti e quattro i bordi.

Un’immagine completa può comunque lasciare degli spazi bianchi, conseguenza delle diverse proporzioni tra file e carta. Per eliminarli del tutto bisogna accettare un ritaglio più o meno pronunciato oppure modificare prima l’immagine. Chi l’avesse già scaricata in locale può riaprirla in Chrome da una nuova scheda con CTRL+T, premendo poi CTRL+O per selezionare il file dalla finestra di dialogo.

Windows 11, risoluzione e anteprima in PDF

Quando le regolazioni del browser non danno un risultato soddisfacente, Windows 11 offre un’alternativa concreta. Con l’immagine salvata sul computer si apre Esplora file, si clicca col tasto destro sull’elemento e si sceglie Stampa, passando da Mostra altre opzioni se il comando non compare. La finestra permette di scegliere formato della carta, qualità e diverse disposizioni sul foglio, mentre il pulsante Opzioni in basso a destra dà accesso alle preferenze della stampante selezionata. Conta molto la voce Adatta immagine al frame, che se attiva può ingrandire l’immagine fino a riempire lo spazio sacrificandone una parte lungo i bordi. Disattivandola si evita il ritaglio, accettando eventuali margini bianchi.

Diverso è il caso di una stampa sgranata. Le dimensioni a schermo sono una cosa e la risoluzione effettiva del file un’altra, tanto che un’immagine perfetta in Chrome può apparire sfocata su un A4. Un file largo 800 pixel stampato su 20 centimetri arriva a circa 102 pixel per pollice, mentre per una buona stampa fotografica il riferimento comune è 300, anche se il valore davvero necessario dipende dal contenuto e dalla distanza di osservazione. Modificare la scala non aggiunge i dettagli mancanti, quindi occorre partire da file con una risoluzione adeguata.

Per verificare il risultato prima di consumare carta e inchiostro c’è infine un accorgimento utile. Con l’immagine aperta in una scheda separata si preme CTRL+P e nel menu Destinazione si seleziona Salva come PDF, impostando orientamento, formato A4 e scala prima di salvare il documento. Aprendo il file si controlla l’effettiva disposizione sulla pagina e si conserva una versione già impaginata, pronta da stampare o condividere. Il PDF però non migliora la risoluzione dell’immagine originale e non impedisce eventuali ridimensionamenti introdotti successivamente dalla stampante.

Fonte: TecnoAndroid