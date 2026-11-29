Da oggi, 23 novembre 2026, nei negozi WindTre è arrivata WindTre CYC Glovo, una nuova offerta mobile pensata per i rider Glovo. Comprende Giga illimitati in 5G, minuti senza limiti in Italia e una dote di minuti internazionali. Il prezzo parte da 6,99 euro al mese grazie a uno sconto che cresce invitando gli amici. La proposta appartiene alla gamma Call Your Country, nasce in collaborazione con Glovo e si rivolge soprattutto ai nuovi clienti stranieri. Sarà disponibile fino al 28 febbraio 2027, salvo proroghe o cambiamenti.

Come funziona CYC Glovo e il meccanismo degli inviti

Ogni mese il pacchetto di CYC Glovo include minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 100 minuti verso diversi Paesi esteri e traffico internet senza tetto in 5G. Il costo di listino è di 9,99 euro al mese, ma con il sistema di inviti può scendere parecchio. Per attivare la promozione bisogna passare dall’app dedicata ai dipendenti Glovo, dove da oggi compare un banner con il codice coupon da presentare in negozio. In alternativa si può procedere online tramite la pagina sul sito WindTre, raggiungibile proprio dal banner oppure dalle comunicazioni via email che l’operatore invierà ai rider.

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Entro 72 ore dall’attivazione il rider riceve un SMS con un nuovo codice coupon da condividere con un massimo di 3 amici. Questi potranno sottoscrivere la stessa offerta a 9,99 euro al mese, ma solo nei punti vendita e mostrando il codice. Per ogni amico che acquista una SIM il rider matura uno sconto di 1 euro al mese, fino a un tetto di 3 euro. Gli inviti valgono fino al 28 febbraio 2027. Dopo quella data WindTre conterà gli amici portati da ciascun cliente e applicherà la riduzione. Con un amico il canone passa a 8,99 euro, con due a 7,99 euro e con tre si arriva a 6,99 euro. Lo sconto resta valido a tempo indeterminato, anche se gli amici dovessero disattivare la propria linea più avanti.

Costi, rinnovo e minuti verso l’estero

Non è previsto alcun costo di attivazione. Si paga soltanto la nuova SIM o eSIM, che costa 10 euro salvo promozioni locali. Dal 30 luglio 2025 le offerte Call Your Country non prevedono più la ricarica in ritardo. Se al rinnovo il credito non basta, il traffico incluso resta bloccato fino alla ricarica successiva. Il credito disponibile viene comunque scalato e la parte mancante si addebita in automatico con la prima ricarica, per un importo non superiore a quanto dovuto nell’ultimo mese.

I minuti nazionali sono illimitati, salvo un uso contrario a buona fede o diverso da quello personale come indicato dall’articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto. Quelli internazionali valgono in genere verso Paesi come Australia, Bangladesh, Brasile, Canada, Cina, India, Indonesia, Pakistan, Perù, Romania, Stati Uniti e gran parte d’Europa. Argentina, Marocco, Svizzera, Turchia e Venezuela sono coperti solo verso i fissi. Oltre la soglia o verso destinazioni escluse si applicano le tariffe di Call Your Country Super, con scatto alla risposta di 23 centesimi dal 16 giugno 2025 e tariffazione a scatti da 60 secondi. Verso i Paesi europei il primo minuto costa al massimo 23 centesimi, scatto compreso.

Rete 5G, roaming e servizi inclusi

L’accesso alla rete 5G è automatico con un dispositivo compatibile e nelle zone coperte, oggi pari al 97% della popolazione in FDD DSS e all’82% in 5G TDD. Nei documenti contrattuali la velocità massima stimata è di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, mentre la pagina dedicata indica ancora fino a 1,6 Gbps. Sul fronte 3G, dal 7 giugno 2024 WindTre ha spento la frequenza 2100 MHz riutilizzandola per il 4G. Resta attiva la banda 900 MHz, destinata però a essere dismessa a sua volta.

In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina si usano minuti e SMS come in Italia, mentre i Giga hanno un limite mensile previsto dalla normativa. Superata la soglia arriva una notifica e per tutto il 2026 si pagano 0,1342 centesimi di euro per MB, scalati a KB. Le nuove SIM includono il piano New Basic da 4 euro al mese, non addebitati finché resta attiva un’offerta. Sono gratuiti anche il servizio Ti ho cercato e l’ascolto della segreteria in Italia e nell’Unione Europea, mentre la ricevuta di ritorno degli SMS si attiva dall’area riservata. Ai nuovi clienti possono essere preselezionate le opzioni Più Sicuri Mobile o Più Sicuri Mobile Pro, da 0,99 o 1,99 euro al mese a partire dalla seconda mensilità, disattivabili in qualsiasi momento. In caso di modifiche unilaterali, WindTre avvisa i clienti con un mese di anticipo come previsto dalla legge.

Fonte: TecnoAndroid