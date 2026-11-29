La lista delle auto pronte ad accogliere CarPlay Ultra continua a cambiare, e non sempre nella direzione sperata dagli utenti iPhone. Apple ha presentato ufficialmente lo scorso anno la nuova generazione del suo sistema per l’auto, mostrata per la prima volta in anteprima alla WWDC 2022, ma ancora oggi le marche che la supportano davvero sono pochissime. Il debutto è avvenuto con Aston Martin, inizialmente per i proprietari negli Stati Uniti e in Canada, mentre per gli altri costruttori il quadro è decisamente più confuso.

Per capire come si è arrivati a questo punto bisogna fare qualche passo indietro. A dicembre del 2023 Apple aveva annunciato che Porsche e Aston Martin sarebbero stati i primi marchi a offrire la nuova esperienza a partire dal 2024. Quella scadenza però è passata senza novità e a gennaio l’azienda di Cupertino ha ammesso il ritardo, assicurando comunque che il progetto era ancora in sviluppo.

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Chi ha detto sì e chi si è tirato indietro

Ad oggi Apple non fornisce alcuna tabella di marcia sull’arrivo di CarPlay Ultra presso marchi diversi da Aston Martin. Sul sito ufficiale non esiste nemmeno un elenco dedicato dei costruttori che hanno aderito alla piattaforma. Al momento della presentazione alla WWDC 2022 la società aveva però parlato di diversi brand già coinvolti, e a maggio dello scorso anno ha aggiunto tre nuovi partner, ovvero Hyundai, Kia e Genesis.

Non tutti però sono rimasti a bordo. Mercedes Benz figurava tra i nomi iniziali ma nel 2024 ha abbandonato l’idea di supportare il sistema di nuova generazione. Stessa scelta anche per Audi, Volvo, Polestar e Renault, che pure erano stati indicati da Apple come partner e che hanno invece deciso di rinunciare.

Tenendo conto di queste defezioni, l’elenco dei costruttori che prevedono di adottare prima o poi CarPlay Ultra, aggiornato ad aprile 2026, comprende Acura, Aston Martin, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Kia, Land Rover, Lincoln, Nissan e Porsche.

Oltre a questa lista le informazioni scarseggiano. Secondo alcune indiscrezioni il nuovo SUV elettrico Hyundai IONIQ 3 dovrebbe supportare la piattaforma di Apple. La casa coreana ha svelato il modello ad aprile ma non ha mai confermato la presenza di CarPlay Ultra come invece suggerivano i rumor. Altre voci parlano di un lancio del sistema su almeno un nuovo modello importante del gruppo Hyundai e Kia nella seconda metà dell’anno.

Le perplessità di Ford sul nuovo CarPlay

Il caso più curioso riguarda proprio Ford. Apple continua a presentarla come partner del progetto, eppure il costruttore americano ha lasciato intendere di non essere particolarmente entusiasta della prima versione della piattaforma. In una recente intervista l’amministratore delegato Jim Farley ha risposto a una domanda su un possibile supporto a CarPlay Ultra con parole piuttosto prudenti.

“Ci stiamo pensando. Non ci piace come è stato realizzato il primo round di Ultra, ma siamo molto legati ad Apple. Ne ho parlato con Tim molte volte” ha spiegato il numero uno di Ford. Non si tratta quindi di un rifiuto netto, ma nemmeno di quell’entusiasmo che molti automobilisti dell’Ovale Blu avrebbero voluto sentire.

Fonte: TecnoAndroid