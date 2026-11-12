OpenAI, ricavi a 8,6 miliardi in tre mesi ma le perdite restano

I ricavi di OpenAI hanno superato per la prima volta una soglia che fino a poco tempo fa sembrava lontana: circa 8,6 miliardi di euro incassati in appena tre mesi. Il risultato riguarda il terzo trimestre del 2026 e arriva dopo una prima metà dell’anno in cui la crescita della società guidata dal creatore di ChatGPT era stata più lenta di quanto ci si aspettasse. I conti però raccontano anche un’altra storia, perché accanto a questi numeri importanti l’azienda continua a perdere cifre enormi. Le informazioni provengono da persone che conoscono da vicino i risultati finanziari del gruppo e non si tratta quindi di dati diffusi in via ufficiale.

Il dato colpisce soprattutto per il cambio di passo. Nei mesi precedenti la corsa era rallentata e il mercato aveva cominciato a chiedersi se la spinta iniziale si stesse esaurendo. Il periodo compreso tra luglio e settembre ha invece riportato OpenAI su un ritmo decisamente più sostenuto, rimettendo in moto una macchina che sembrava aver perso un po’ di slancio.

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Un’accelerazione che si vede nei numeri

Per capire la portata del balzo basta guardare al trimestre precedente. Tra aprile e giugno la società avrebbe registrato ricavi per circa 5,8 miliardi di euro. Nei tre mesi successivi la cifra sarebbe salita di quasi il 50%, un incremento che da solo spiega perché si parli di vera e propria accelerazione e non di una semplice crescita fisiologica.

Il confronto diventa ancora più evidente se si torna indietro di qualche mese. Nel passaggio dal primo al secondo trimestre l’aumento del fatturato si era fermato intorno al 18%. Un risultato tutt’altro che trascurabile per qualsiasi azienda, ma lontano dal ritmo mostrato poi in estate. In pratica la seconda parte dell’anno ha quasi triplicato la velocità di crescita rispetto alla prima, cambiando in modo netto la percezione sull’andamento del business.

Questo non significa che i problemi siano spariti. Il fatturato sale con decisione ma i costi restano altissimi e la società continua a chiudere i conti con perdite molto pesanti. Due facce della stessa medaglia che accompagnano OpenAI ormai da tempo: da una parte entrate in rapida espansione, dall’altra spese che crescono a loro volta e che per ora non permettono di parlare di un modello in equilibrio.

Modelli nuovi e clienti aziendali dietro la crescita

A trainare i risultati sarebbero soprattutto due fattori. Il primo è la domanda per i modelli più recenti, che hanno attirato utenti e sviluppatori e alimentato l’utilizzo dei servizi a pagamento. Il secondo riguarda una scelta strategica più precisa, cioè una maggiore attenzione verso i clienti aziendali, un segmento che negli ultimi tempi è diventato centrale per tutto il settore.

OpenAI ha infatti ampliato la propria offerta di strumenti professionali e di agenti AI, soluzioni pensate per lavorare all’interno delle imprese e automatizzare attività che prima richiedevano parecchio tempo. È una mossa che ha anche un obiettivo competitivo piuttosto chiaro. L’azienda sta cercando di recuperare terreno su Anthropic, che negli ultimi mesi si è ritagliata uno spazio particolarmente importante proprio nel mercato delle imprese.

La sfida tra le due realtà si gioca quindi sempre meno sul pubblico generalista e sempre di più sui contratti con le aziende, dove i volumi di spesa sono più alti e le relazioni tendono a durare nel tempo. Il salto registrato tra luglio e settembre suggerisce che la strategia di OpenAI stia iniziando a produrre effetti concreti sui ricavi, con un trimestre che per la prima volta ha superato la soglia dei 10 miliardi in valuta americana.

Fonte: TecnoAndroid