Ritrovare delle foto cancellate su Android è spesso più semplice di quanto si possa pensare. Prima ancora di cercare un software dedicato conviene dare un’occhiata al cestino dell’app Galleria e alle eventuali copie salvate online, perché in molti casi bastano pochi passaggi per riportare alla luce uno scatto eliminato per errore. Le possibilità di successo cambiano però in base a dove si trovava l’immagine e a come è stata rimossa. Ripristinare una foto ancora nel cestino è un’operazione alla portata di tutti, mentre recuperare un file da una scheda microSD richiede un computer e porta a risultati meno prevedibili. Anche il cloud va controllato con attenzione, visto che la sincronizzazione può estendere la cancellazione alle copie presenti sugli altri dispositivi.

Il primo controllo va fatto nella Galleria e in Google Foto

Il punto di partenza è sempre l’app usata per eliminare la fotografia. Sui dispositivi Samsung, ad esempio, il percorso da seguire è Galleria, poi Menu e infine Cestino. Da lì si selezionano le immagini e si tocca Ripristina. Samsung conserva gli elementi eliminati per 30 giorni, dopodiché spariscono in modo definitivo. Va detto che la posizione delle voci può variare a seconda della versione del software installata.

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Chi utilizza Google Foto deve invece aprire Raccolte e poi Cestino, tenere premuta l’immagine che interessa e scegliere Ripristina. Si possono anche selezionare più elementi insieme, così da recuperarli tutti con un’unica operazione. Secondo la documentazione attuale di Google gli scatti restano nel cestino per 30 giorni, quindi è meglio muoversi appena ci si accorge dello sbaglio.

C’è poi un dettaglio da non sottovalutare. Svuotare manualmente il cestino fa sparire questa possibilità di recupero, per cui prima di farlo per liberare spazio conviene verificare che non ci siano fotografie da tenere. E se un’immagine sembra svanita nel nulla ma non compare tra gli elementi eliminati, in Google Foto vale la pena controllare anche l’Archivio. Una foto archiviata viene semplicemente nascosta dalla vista principale, senza essere cancellata.

Backup online e cestino del cloud

Il secondo tentativo passa dal servizio usato per il backup, come Google Foto o OneDrive, assicurandosi di aver fatto l’accesso con l’account giusto. Una copia caricata prima della cancellazione potrebbe essere ancora lì e permettere di scaricare di nuovo l’immagine senza troppi problemi.

Backup e sincronizzazione però non garantiscono che ogni copia resti al suo posto. In Google Foto eliminare uno scatto dall’app può rimuoverlo anche dal telefono e dagli altri dispositivi con il backup attivo. La funzione Libera spazio su questo dispositivo, invece, cancella solo le copie locali già salvate online e le lascia nella raccolta sul cloud. Sono due operazioni con conseguenze ben diverse.

Quando la fotografia non si trova più nella raccolta online bisogna guardare nel cestino del servizio. Con OneDrive su Android si entra nel menu del profilo, si seleziona l’account e si apre Cestino. Una volta individuati i file basta scegliere Ripristina. Per gli account personali Microsoft il periodo di conservazione previsto è di 30 giorni e i file eliminati definitivamente dal cestino non possono più essere recuperati con questa funzione.

L’ultima carta è la microSD collegata al computer

Se le immagini erano salvate su una scheda microSD esiste un’ulteriore strada. La scheda va collegata a un computer tramite un lettore e analizzata con un programma di recupero dati come PhotoRec.

La prima regola è smettere subito di usare la scheda. Nuove fotografie, download o altri file potrebbero infatti sovrascrivere proprio i dati che si vogliono recuperare, abbassando le probabilità di successo. PhotoRec supporta le schede di memoria e riesce a cercare diversi formati di immagine, anche se ritrovare tutti gli scatti non è mai garantito.

Una volta collegata la microSD si seleziona il supporto all’interno del programma e si avvia la scansione. I file eventualmente recuperati vanno salvati sul computer o su un’altra unità, evitando di scriverli sulla stessa scheda durante l’operazione.

Questo metodo vale soprattutto per le schede usate come memoria portatile e leggibili dal computer. Una microSD configurata da Android come estensione della memoria interna viene cifrata e legata al dispositivo, quindi estrarla e inserirla in un lettore non consente di trattarla come una normale scheda fotografica. La stessa procedura non funziona nemmeno con la memoria interna di uno smartphone moderno collegato via USB, perché il trasferimento tramite MTP non dà ai programmi di recupero l’accesso diretto al supporto che servirebbe per una scansione di questo tipo.

Fonte: TecnoAndroid