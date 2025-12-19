Forza Motorsport, Turn 10 interrompe lo sviluppo di nuovi contenuti

Il 2025 verrà ricordato come l’anno in cui si è celebrato il 20° anniversario di Forza Motorsport e il team di Turn 10 ha voluto festeggiare questo traguardo insieme alla propria community. Gli sviluppatori hanno introdotto tantissime nuove auto e feature richieste dai giocatori.

Basti pensare al ritorno del tracciato Fujimi Kaido, da molto ritenuto leggendario sin dalla sua apparizione su Forza Motorsport 4 del 2011. Con i suoi 16,5 chilometri di lunghezza, il circuito ha rappresentato uno sforzo importante per il team diventando il progetto di pia più grande di sempre.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Tra le novità inedite spicca anche l’introduzione di nuove auto mai viste prima in Motorsport tra cui alcune BMW e Porsche. I giocatori hanno sperimentato gli eventi Daily Racers e a tema Velocity, le gare IndyCar e il rinnovato sistema di Drivatar AI multilinea.

Forza Motorsport giunge alla fine del supporto ufficiale, gli sviluppatori stanno lavorando attivamente sul futuro della saga

Con questo 2025 ricco di contenuti e novità per i giocatori, si interrompe il supporto ufficiale da parte di Turn 10 a Forza Motorsport. Come annunciato tramite il blog ufficiale, il titolo non riceverà nuovi aggiornamenti, bugfix a cadenza regolare e, soprattutto, nuovi contenuti.

Questo significa che i giocatori non potranno correre con auto inedite su piste diverse da quelle attualmente disponibili. Il motivo di questa decisione è la necessità da parte degli sviluppatori di concentrarsi appieno su Forza Horizon 6, il cui debutto è atteso per il 2026.

Nonostante non saranno aggiunte feature, il titolo resterà giocabile per tutti in quanto i server resteranno attivi. Per mantenere viva la community, sono previsti eventi di gara che si susseguiranno nel corso del tempo. I contenuti saranno riproposti ciclicamente su base mensile e i giocatori potranno divertirsi ancora a lungo. Non resta che attendere maggiori dettagli sul prossimo capitolo della saga che consentirà ai giocatori di guidare tra le strade del Giappone.