Forza Motorsport, Turn 10 interrompe lo sviluppo di nuovi contenuti

Il 2025 verrà ricordato come l’anno in cui si è celebrato il 20° anniversario di Forza Motorsport e il team di Turn 10 ha voluto festeggiare questo traguardo insieme alla propria community. Gli sviluppatori hanno introdotto tantissime nuove auto e feature richieste dai giocatori.
Basti pensare al ritorno del tracciato Fujimi Kaido, da molto ritenuto leggendario sin dalla sua apparizione su Forza Motorsport 4 del 2011. Con i suoi 16,5 chilometri di lunghezza, il circuito ha rappresentato uno sforzo importante per il team diventando il progetto di pia più grande di sempre.
Tra le novità inedite spicca anche l’introduzione di nuove auto mai viste prima in Motorsport tra cui alcune BMW e Porsche. I giocatori hanno sperimentato gli eventi Daily Racers e a tema Velocity, le gare IndyCar e il rinnovato sistema di Drivatar AI multilinea.
Forza Motorsport giunge alla fine del supporto ufficiale, gli sviluppatori stanno lavorando attivamente sul futuro della saga
Con questo 2025 ricco di contenuti e novità per i giocatori, si interrompe il supporto ufficiale da parte di Turn 10 a Forza Motorsport. Come annunciato tramite il blog ufficiale, il titolo non riceverà nuovi aggiornamenti, bugfix a cadenza regolare e, soprattutto, nuovi contenuti.
Questo significa che i giocatori non potranno correre con auto inedite su piste diverse da quelle attualmente disponibili. Il motivo di questa decisione è la necessità da parte degli sviluppatori di concentrarsi appieno su Forza Horizon 6, il cui debutto è atteso per il 2026.
Nonostante non saranno aggiunte feature, il titolo resterà giocabile per tutti in quanto i server resteranno attivi. Per mantenere viva la community, sono previsti eventi di gara che si susseguiranno nel corso del tempo. I contenuti saranno riproposti ciclicamente su base mensile e i giocatori potranno divertirsi ancora a lungo. Non resta che attendere maggiori dettagli sul prossimo capitolo della saga che consentirà ai giocatori di guidare tra le strade del Giappone.