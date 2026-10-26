Ford Mustang Mach-E 2027: autonomia estesa di serie e nuova Trail

La gamma 2027 di Ford Mustang Mach E si rinnova a sei anni dal debutto con tre novità principali. La batteria a autonomia estesa diventa di serie, arriva il nuovo Trail Package pensato per il fuoristrada leggero e il prezzo d’ingresso alla versione con l’accumulatore più capiente scende rispetto all’equivalente del modello precedente. Il crossover completamente elettrico dell’Ovale Blu cambia quindi pelle soprattutto nella sostanza, partendo da quello che non si vede.

La prima modifica riguarda proprio le batterie. Il pacco più piccolo da 73 kWh esce di scena e le versioni Select e Premium montano ora l’unità da 88 kWh, mentre GT e Rally ricevono quella leggermente più grande da 91 kWh. Ford non ha ancora comunicato i dati di percorrenza per il nuovo anno modello ma le stime relative al 2026 danno un’idea abbastanza precisa. Le Select e Premium a trazione integrale eAWD arrivano a circa 300 miglia (quasi 483 km) e la variante a trazione posteriore tocca le 320 miglia (circa 515 km). La GT, più orientata alle prestazioni, si ferma a 280 miglia (circa 450 km) e la Rally a 255 miglia (circa 410 km). C’è poi un motore elettrico anteriore riprogettato che garantisce le stesse prestazioni dell’unità precedente ma costa meno da produrre.

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Mustang Mach E Trail, l’alternativa avventurosa alla Rally

Il vero protagonista del 2027 è comunque il Mach E Trail, un pacchetto opzionale disponibile sull’allestimento Select eAWD. L’idea è semplice e punta a chi ama l’avventura ma non vuole o non può spendere per la Rally, la versione di punta. Dal punto di vista estetico la Trail si riconosce per le finiture Carbon Black sul paraurti anteriore e per i cerchi in lega da 19 pollici High Gloss Dark Carbonized Gray presi in prestito proprio dalla Rally, con gli stessi pneumatici Michelin CrossClimate 2. La parte più interessante però sta sotto la carrozzeria. Le sospensioni sono state riviste con un rialzo di 10 mm sull’asse anteriore e di 15 mm su quello posteriore e lo sterzo arriva direttamente dalla Rally.

Nell’abitacolo compare il logo Trail impresso sul bracciolo centrale e con l’Interior Protection Package opzionale si aggiungono tappetini per ogni stagione e copertura per il bagagliaio. Di serie c’è il sistema Pro Power Onboard da 400W che porta prese nella zona posteriore e nel vano di carico, comode per ricaricare dispositivi elettronici o alimentare l’attrezzatura da campeggio. Chi acquista la Trail riceve inoltre 100.000 punti Ford Rewards oltre ai 22.000 standard, spendibili in accessori per l’outdoor, ricambi o merchandising. Per chi sogna l’overlanding c’è anche il Clamp On Cross Bar Kit firmato Thule, pensato per trasportare bici, kayak o bagagli extra.

Nick Rallis, ingegnere responsabile dell’integrazione veicolo di Mustang Mach E, ha spiegato che l’insieme di queste modifiche rende la Trail adatta alla guida fuori dall’asfalto, che si tratti di ghiaia, sabbia o sterrato, con un vantaggio importante in termini di trazione anche in inverno. Secondo Rallis il modello è nato per escursioni in ogni stagione e dà più sicurezza a chi deve raggiungere un sentiero o un campeggio ma anche a chi guida tutti i giorni con il meteo che cambia.

Tecnologia, prezzi e consegne della gamma 2027

Sul fronte tecnologico il sistema di guida autostradale a mani libere BlueCruise 1.5 è di serie su GT e Rally, con un piano di servizio di un anno più 90 giorni. Sulle Select e Premium, così come sulla Trail derivata dalla Select, resta invece disponibile come optional. I pacchetti Ford Connectivity e Security diventano standard su tutta la gamma con un anno di servizio incluso oppure si possono acquistare con un pagamento unico.

Il listino del Mustang Mach E 2027 parte da circa 36.000 euro per la nuova Select RWD, trasporto e consegna inclusi. Si tratta di una cifra superiore rispetto al prezzo d’attacco del modello 2026 ma rappresenta un accesso più economico alla batteria ad autonomia estesa. I prezzi del resto della gamma saranno comunicati più avanti e gli ordini si aprono il 22 ottobre. Il Trail Package costa circa 2.000 euro e le prime consegne sono previste nel primo trimestre del 2027.

Fonte: TecnoAndroid