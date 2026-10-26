Redmi G25 2027: monitor gaming da 300 Hz a prezzo contenuto

Xiaomi ha appena presentato in Cina il Redmi G25 2027, un nuovo monitor da gaming capace di spingersi fino a una frequenza di aggiornamento di 300 Hz senza però chiedere cifre fuori portata. Chi assembla un PC desktop sa bene che i componenti pensati per il gioco hanno quasi sempre prezzi alti, e la situazione peggiora man mano che le esigenze degli utenti crescono. Questo modello va in una direzione diversa e mette sul piatto specifiche di tutto rispetto a un costo davvero contenuto, almeno se si guarda a quello che offre.

Redmi G25 2027, fluidità a 300 Hz e FreeSync Premium

Il dato che colpisce subito è proprio il refresh rate. Con 300 Hz il nuovo display di Xiaomi si rivolge soprattutto a chi passa le serate con i giochi di corse o con gli sparatutto in prima persona, generi in cui la fluidità di ciò che accade sullo schermo pesa parecchio sull’esperienza complessiva. Un valore così elevato serve a ridurre al minimo effetti spiacevoli come il motion blur e il ghosting, quelli che tendono a impastare l’immagine proprio nei momenti più concitati. A dare una mano arriva anche il supporto ad AMD FreeSync Premium, una tecnologia nata per prevenire i fastidiosi fenomeni di tearing e stuttering durante le partite.

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Passando alle misure, il pannello offre una diagonale da 24,5 pollici con risoluzione Full HD e un tempo di risposta di appena 1 millisecondo. Il tutto è racchiuso da tre cornici particolarmente sottili, una scelta estetica che rende lo schermo piuttosto pulito da vedere sulla scrivania. Niente di stravagante, insomma, ma una formula concreta e pensata per chi gioca.

HDR, protezione degli occhi e porte disponibili

Tra le caratteristiche più interessanti spicca la certificazione VESA DisplayHDR 400, accompagnata da una luminosità di 400 nit. Sul fronte della resa cromatica il monitor garantisce la copertura completa dello spazio colore sRGB e arriva al 93% dello spazio DCI P3, numeri che fanno piacere anche a chi non usa il computer soltanto per giocare.

Xiaomi ha dedicato molta attenzione anche alla salute visiva. La certificazione TÜV Rheinland attesta infatti una riduzione hardware della luce blu fino al 50%, senza che questo vada a scapito della fedeltà dei colori. Completano il quadro alcune funzioni rivolte ai giocatori, come una modalità specifica per l’uso notturno e un’opzione che migliora la leggibilità delle scene più scure senza sovraesporre il resto dell’immagine.

Per quanto riguarda la connettività, sul retro trovano posto due porte DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.0 e naturalmente un’uscita audio con jack. Una dotazione completa, che permette di collegare senza problemi sia un PC sia una console.

Prezzo e disponibilità del nuovo monitor Xiaomi

Il vero asso nella manica del Redmi G25 2027 resta però il prezzo. In patria viene proposto a 799 yuan, una cifra che al cambio attuale corrisponde a circa 106,80 euro. Considerando la frequenza da 300 Hz, il supporto all’HDR e le certificazioni per la tutela della vista, si tratta di un listino decisamente aggressivo per questa fascia di prodotto.

Al momento il nuovo monitor da gaming di Xiaomi è in vendita esclusivamente sul mercato cinese. L’azienda non ha ancora comunicato se e quando arriverà anche in Occidente, e eventuali novità sulla distribuzione internazionale potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane o dei prossimi mesi.

Fonte: TecnoAndroid