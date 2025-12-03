Flash 5G 260 Black Friday Edition, la nuova promozione di 1Mobile da non perdere

In occasione degli sconti che avvengono durante il Black Friday, 1Mobile ha deciso di inserire tra i suoi piani tariffari, due nuove promozioni pensate proprio per l’occasione.

Il Black Friday è passato, ma l’operatore telefonico ha deciso che gli utenti potranno ancora usufruire di queste tariffe uniche e scontate. Sono comunque delle Limited Edition, e dunque gli utenti dovranno sbrigarsi per accaparrarsi questi sconti imperdibili.

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. Oltre alle offerte per il Black Friday, ci sono diverse tariffe tra cui i clienti possono scegliere, oltre che a una serie di servizi e di promozioni.

Flash 5G 260 Black Friday Edition: la tariffa da non perdere assolutamente

Il Black Friday è ormai da anni un’occasione per gli utenti di acquistare prodotti a prezzi scontati. Questo vale anche per gli operatori telefonici, che si prodigano per offrire ai propri clienti sconti esclusivi sulle proprie tariffe.

Anche 1Mobile ha voluto dire la sua per questo giorno, e dunque sono state create due promozioni telefoniche del tutto innovative ed esclusive.

Il piano tariffario assolutamente da non perdere per quanto riguarda l’operatore virtuale si chiama Flash 5G 260 Black Friday Edition. L’offerta avrà probabilmente un tempo limitato, anche se non si conoscono le tempistiche. Per quanto riguarda ciò che può offrire, si tratta di minuti illimitati, 60 SMS e ben 260 giga di Internet in 5G full Speed. La cosa peculiare di questa tariffa è chi è presenta un costo di soli 4,99 € per quanto riguarda il primo mese. In più il primo rinnovo è del tutto gratuito, mentre a partire dal terzo mese l’offerta avrà un costo di 8,99 € al mese.

Per quanto riguarda i nuovi clienti, l’attivazione della promozione sarà gratuita in portabilità, e dunque per tutti questi motivi, impossibile da perdere per gli utenti.