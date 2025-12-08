Firefox: in arrivo un nuovo tool per migrare facilmente da Windows 10 a Windows 11

La transizione da Windows 10 a Windows 11 è un tema sempre più centrale, complice la fine del supporto ufficiale per il vecchio sistema operativo. Molti utenti stanno però affrontando il passaggio con cautela, sia per abitudine sia per timori legati alla perdita dei propri dati. In questo contesto si inserisce l’iniziativa di Mozilla, che sta lavorando a uno strumento dedicato alla migrazione delle informazioni presenti su Firefox, così da rendere il cambio di piattaforma meno complicato.

La novità è emersa attraverso il bug tracker del progetto, dove è stata individuata una feature denominata Firefox Backup. Non si tratta ancora di una funzione annunciata pubblicamente, ma i primi dettagli mostrano un approccio pensato per risultare chiaro anche a chi non ha particolare familiarità con procedure tecniche. L’obiettivo è permettere un salvataggio rapido dei dati e un ripristino altrettanto immediato una volta completato l’upgrade a Windows 11.

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Il tool offrirà due modalità distinte. La prima è basata sulla sincronizzazione cloud, soluzione già nota a molti utenti e resa disponibile tramite l’account Mozilla. È un’opzione comoda e automatica, anche se comporta alcune considerazioni legate alla privacy. La seconda modalità è più completa: permette di creare un archivio locale che include anche dati sensibili come password e metodi di pagamento. In questo caso l’utente dovrà proteggere il file con una password, così da evitare accessi indesiderati.

Backup personalizzato e ripristino immediato dopo l’upgrade

Una volta definita la modalità di salvataggio, basterà scegliere la cartella in cui generare il file di backup. Il sistema accetterà anche destinazioni su servizi cloud come OneDrive, semplificando ulteriormente la procedura. Dopo aver eseguito l’aggiornamento a Windows 11, al primo avvio di Firefox comparirà una finestra che confermerà la presenza del backup e guiderà al ripristino dei dati. Se il salvataggio è stato criptato, sarà necessario inserire la password impostata in precedenza.

La tempistica di rilascio del nuovo strumento non è ancora stata chiarita, ma il suo arrivo rappresenterà un aiuto concreto in una fase di transizione che coinvolgerà milioni di utenti.