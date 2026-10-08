Fire TV Stick, le impostazioni audio per dialoghi più chiari

Dialoghi che si perdono tra musica ed esplosioni, volume che salta da un momento all’altro, suono distorto o labiale che non va a tempo con le immagini. Spesso la colpa non è del televisore né della soundbar, e prima di correre a comprare cavi nuovi o cambiare impianto conviene dare un’occhiata alle impostazioni audio della Fire TV Stick. Bastano pochi ritocchi per sistemare buona parte di questi fastidi.

Va detto subito che i menu non sono identici per tutti. Cambiano in base al modello, alla versione di Fire OS e al televisore collegato, e alcune funzioni si trovano soltanto sulle Fire TV Stick più recenti oppure dentro applicazioni specifiche.

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Dialoghi più chiari e il formato audio giusto

Quando voci, colonna sonora ed effetti finiscono per accavallarsi, la prima opzione da cercare si chiama Dialogue Boost o Miglioramento dialoghi. Su Prime Video compare nel menu delle tracce audio dei contenuti compatibili e alza il livello delle voci rispetto al resto, di solito con due intensità a scelta tra Media e Alta.

Alcuni dispositivi Fire TV di ultima generazione offrono anche un miglioramento dei dialoghi a livello di sistema. Lo si raggiunge da Impostazioni, poi Schermo e suoni e infine Audio, oppure passando dalla sezione Accessibilità. Tutto dipende però dal modello e dal software installato, quindi se la voce non c’è non vuol dire per forza che qualcosa non funzioni.

Poi c’è la questione del formato audio. La chiavetta può inviare al televisore segnali diversi come PCM stereo, Dolby Digital e Dolby Digital Plus. L’impostazione automatica, chiamata in genere Migliore disponibile, cerca di scegliere da sola il formato più adatto ma non sempre interpreta bene televisori, ricevitori e soundbar con qualche anno sulle spalle. Il controllo si trova di solito nel percorso Impostazioni, Schermo e suoni, Audio e poi Audio surround. In presenza di scoppiettii, distorsioni o silenzio totale vale la pena provare per un po’ PCM o Stereo, formati che praticamente ogni televisore digerisce senza problemi.

Con una soundbar recente o un impianto multicanale il discorso cambia e conviene lasciare Migliore disponibile, Dolby Digital Plus o Passthrough, se presenti e supportati. Spegnere il Dolby senza un motivo preciso rischia di far perdere l’audio surround e il Dolby Atmos. Amazon conferma che queste opzioni stanno nella sezione dedicata all’audio, anche se le voci disponibili variano da una generazione all’altra.

Su certi modelli, tra le impostazioni avanzate, spunta anche il Volume Leveler. Serve a ridurre lo scarto tra scene silenziose, sequenze d’azione e pubblicità, ed è comodo soprattutto la sera quando si passa il tempo ad alzare e abbassare il volume. Non va confuso con Sound Mode, bassi, alti e bilanciamento, regolazioni che di norma appartengono ai televisori con Fire TV integrata oppure a TV e soundbar collegati, non alla chiavetta di Amazon. Se il suono sembra ovattato è quindi utile controllare anche il profilo audio del televisore provando modalità come Standard, Cinema o Dialoghi.

Ritardi, cuffie Bluetooth e telecomando

Cuffie Bluetooth, soundbar e ricevitori possono introdurre un piccolo ritardo tra audio e immagini. Per correggerlo Fire TV mette a disposizione la Regolazione sincronizzazione AV, raggiungibile da Impostazioni, Schermo e suoni e poi Audio. Durante la procedura appaiono un elemento in movimento, un segnale luminoso e un suono, e con i tasti sinistro e destro del telecomando si anticipa o si ritarda l’audio finché i tre elementi non coincidono. Amazon precisa che il cursore non è presente su tutti i televisori Fire TV, mentre nelle configurazioni Home Theater può esserci una regolazione Lip Sync separata.

Se il problema riguarda solo le cuffie Bluetooth conviene ripetere la calibrazione con le cuffie collegate. Distanza eccessiva e interferenze wireless possono comunque continuare a creare instabilità.

Diverso il caso in cui i tasti del volume smettono di comandare TV o soundbar. Qui cambiare formato audio non serve a nulla e bisogna entrare in Impostazioni, Controllo apparecchiature, Gestisci apparecchiature e infine TV per verificare che il marchio selezionato sia quello giusto. All’occorrenza la voce Cambia TV permette di rifare la configurazione guidata del telecomando, ed è proprio il percorso che Amazon indica come primo controllo quando volume, accensione o disattivazione dell’audio non rispondono come dovrebbero.

Per gestire i dispositivi tramite HDMI può essere necessario anche attivare HDMI CEC nelle impostazioni del televisore. Ogni produttore la chiama a modo suo, quindi la voce potrebbe comparire come Anynet+, Simplink, Bravia Sync o con un’altra denominazione proprietaria.

Fonte: TecnoAndroid